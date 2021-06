Annuler la culture doit être présentée comme une question morale, pas comme une question de liberté d’expression ⋆ 10z viral

Alors que certains républicains construisent leurs campagnes autour de l’annulation de la culture sous la forme d’un large slogan d’autocollant de pare-chocs ou réprimandent le parti pour avoir cherché des dirigeants différents des néoconservateurs comme la représentante du Wyoming, Liz Cheney, la question des normes – et ce que ces normes devraient être – devrait être au cœur de la discussion sur l’annulation de la culture à droite. Il est temps pour les conservateurs de faire de la morale un point central et de ne pas trop généraliser en invoquant la liberté d’expression comme un but ultime.

L’annulation de la culture, que l’écrivain fédéraliste Tristan Justice a justement définie comme « la suppression délibérée de la plate-forme ou le chômage ultime d’un individu pour des opinions frauduleusement tenues en dehors d’une place publique de plus en plus turbulente », est sans aucun doute l’une des conséquences d’une société contrôlée par des Millennials déterminés à éradiquer toute dissidence. Les fanatiques défendent « la diversité, l’équité et l’inclusion », mais se préparent à être exclus si vous ne croyez pas au racisme systémique et à d’autres dogmes extrémistes. C’est un catch-22.

Dans la croisade de la gauche pour capturer toutes les institutions américaines – qui s’est produite alors que les législateurs républicains se tournaient les pouces et prêchaient sur la sainteté du marché libre – la foule de gauche a poussé à réaligner la culture dans son cadre philosophique censuré, moralement arbitraire et déficient.

La gauche a renversé le scénario sur les normes morales qui justifient des conséquences sociales négatives et a mis en place des résultats matériels pour les conservateurs qui devraient plutôt être mis en œuvre pour des actions légitimement immorales. Par conséquent, la gauche cherche à transformer ce qui est socialement admissible, et la droite doit tenter de réaligner la culture sur ce qu’elle sait déjà être.

Message de liberté sans valeur

Qu’est-ce qui se cache derrière la culture d’annulation, et pourquoi est-ce mal ? Pour les penseurs libertaires, comme Robby Soave de Reason Magazine, ou certains de la droite néoconservatrice comme David French de The Dispatch, le phénomène est souvent présenté comme une question de liberté et de liberté d’expression. Donc, il va, le retrait forcé des Américains de la place publique est mauvais principalement parce que la parole est sacrée, pas parce que la liberté d’expression devrait être encouragée et que le discours particulier en discussion est, en fait, positivement bon ou au moins neutre.

“L’illibéralisme à gauche n’est pas confronté et vaincu par la droite”, a déclaré French dans une interview à la radio l’année dernière, affirmant que les conservateurs de la liberté ordonnée qui s’intéressent à la direction morale de la nation ne sont pas les bonnes personnes à s’attaquer à l’annulation de la culture. « Il doit être affronté et vaincu par les petits libéraux de gauche, tout comme l’illibéralisme de droite ne sera pas confronté et vaincu par les libéraux de gauche. Il doit être pris en charge par les libéraux classiques de droite.

Le français est terriblement faux. La façon de s’opposer au ciblage déraisonnable de nos compatriotes américains n’est pas simplement de prêcher sur la liberté. Au contraire, les Américains doivent réfléchir profondément, jusqu’à définir quand il est moralement juste pour quelqu’un de faire face à des conséquences économiques et sociales, et quand ce n’est pas le cas.

Penser qu’il y a eu des problèmes de vote par correspondance lors de l’élection présidentielle de 2020 ou que le Dr Anthony Fauci est incompétent n’est pas immoral et ne devrait donc pas être soumis à la censure ou à l’annulation. Personne ne devrait non plus être annulé par une entreprise qui fait des affaires avec la Chine communiste pour une vague référence nazie qui n’était pas antisémite – voir Gina Carano. Cependant, une personne faisant des remarques clairement antisémites contre les Juifs qui présentent également un conflit d’intérêts avec sa profession devrait faire face à des conséquences professionnelles, comme Emily Wilder.

En effet, la parole est importante. Il est également vrai que les types de discours annulés par Big Tech ne sont généralement pas des types tels que l’obscénité, la diffamation, le parjure, le chantage, l’incitation à une action illégale imminente, etc. qui ne sont pas protégés par le premier amendement. French a peut-être raison de dire qu’une grande partie de l’annulation de la parole est légale, mais il manque le point en ne se concentrant pas sur la nécessité d’établir des normes sociétales pour une parole appropriée et inappropriée.

En ne mettant pas cela au premier plan, les conservateurs abandonnent notre bien commun sociétal au profit d’une préférence commune pour la liberté atomisée. La liberté n’a de valeur que si elle s’accompagne d’un ordre moral suffisant pour assurer non seulement la protection des droits inaliénables, mais aussi que la société ne noircit pas ceux qui disent des choses parfaitement appropriées.

Au lieu d’utiliser le premier amendement comme seule justification pour laquelle l’annulation de la culture nuit à notre société, les conservateurs peuvent faire beaucoup mieux. La situation justifie une délibération plus approfondie sur les comportements publics que nous, les Américains, jugeons nécessaires pour assurer une nation juste.

Répercussions basées sur la morale

Le droit serait mieux loti en renforçant d’abord les actions qui justifient que quelqu’un soit confronté à des conséquences sur la vie telles que celles accompagnant l’annulation typique. Au départ, cela inclut bien sûr les comportements pédophiles, la menace publique d’assassiner le président, l’appel à la violence motivée par le racisme, etc. Les personnes qui font ou disent des choses qui sont objectivement mauvaises, pas nécessairement en raison de la culture moralement en faillite et dirigée par la gauche de notre pays, devraient faire face aux conséquences appropriées pour de telles actions.

Le problème avec l’annulation de la culture n’est pas seulement que le discours juridique est censuré ou entraîne des résultats injustes pour les individus, mais plus précisément que les valeurs et les idées légitimes et éthiques sont soumises à une punition sociale injuste. Alors que les sanctions sociales telles que le licenciement ou la perte de postes d’autorité sont justifiées pour les exemples ci-dessus, la gauche s’est organisée et applique un cadre qui entraîne l’annulation de personnes pour ne pas avoir accepté leurs fausses idéologies. Annuler la culture, en d’autres termes, est essentiellement un outil pour faire respecter l’idéologie immorale et fausse de gauche. C’est ce qui ne va pas, non seulement cela refroidit la liberté d’expression des gens.

Pour lutter adéquatement contre un tel dogme, l’argument de la liberté d’expression est une colline faible sur laquelle se tenir. Les Américains peuvent au minimum commencer à lutter contre son caractère irréalisable en reconnaissant (a) que les normes ne sont pas administrées d’une manière qui honore notre dignité humaine et (b) les normes immorales de la gauche – comme promouvoir le meurtre des enfants à naître, prêcher le système systémique de l’Amérique le racisme, flirter avec un groupe terroriste qui attaque le peuple juif, refuser de désavouer les émeutes qui ont détruit des entreprises et coûté des vies – valent la peine d’être combattus, répudiés et, oui, annulés. Il ne serait pas injuste que ceux qui défendent verbalement de telles idées soient financièrement affectés à certains égards.

Si l’autre partie déclare la guerre idéologique aux valeurs américaines, y compris à la vérité et à la bonté objectives, comment pourrait-il être approprié que le droit se contente de discuter de la liberté d’expression et non pourquoi un discours particulier n’est pas seulement moral, ou au minimum pas immoral ?

Décadence institutionnelle

Dans un monologue « Primetime » de Fox News la semaine dernière, l’éditeur fédéraliste Ben Domenech a noté comment des institutions autres que le gouvernement ont corrompu l’Amérique. “Je vous ai exhorté à prendre conscience de ce qui se passe dans le pays”, a déclaré Domenech. « Cela se passe sous nos yeux et c’est troublant et exige une réponse de nous tous qui reconnaissons la nécessité de restaurer l’autonomie gouvernementale. L’affronter à petite échelle, affronter l’hypocrisie et rendre le pouvoir à sa place – le peuple – est notre mission maintenant. »

Comme Domenech l’a décrit, les élites ont adopté une idéologie dangereuse et se sont coordonnées pour dépasser pratiquement toutes les institutions américaines. Cela a conduit à des troubles et à une mauvaise application du pouvoir. Ce pouvoir inclut de punir les Américains pour des opinions complètement morales et appropriées, simplement parce que la gauche s’est consacrée à saper la vérité et la justice.

Annuler la culture nuit au tissu social américain et défait le pays. Mais la question de savoir comment y remédier va bien plus loin que la question du discours légal ou illégal.

Cela se résume à une question de savoir où et comment nous tirons nos principes, une question de quelle morale devrait dicter notre monde. L’idéologie catégoriquement immorale de la gauche ne devrait pas le faire.