Annuler la culture est DUMB ⋆ 10z viral

Twitter est devenu plus divertissant que la télé-réalité ces derniers temps. L’épisode d’aujourd’hui: Le narrateur de Winnie l’Ourson montre qu’il ne supporte aucune culture d’annulation dans les bois de Twitter de Cent acres.

Hier soir, après avoir entendu (à nouveau) les excuses ridicules d’un membre de la distribution des Simpsons, John Cleese s’est rendu sur Twitter pour se moquer de la demande de pardon de Hank Azaria. Cleese est le plus souvent connu de «Monty Python» et en tant que narrateur de «Winnie l’ourson», donc ses talents d’acteur n’étaient pas une surprise.

Lundi, Azaria, qui était l’ancienne voix du personnage indien Apu dans Les Simpsons, a admis qu’il se sentait obligé de s’excuser auprès de «chaque Indien». En conséquence, Cleese a commencé sa soirée sur Twitter en s’excusant sarcastiquement pour «toute détresse» que sa propre émission «Monty Python» aurait pu causer. Dans le Tweet, il a fait semblant de montrer une faiblesse envers la culture d’annulation, qui a été l’une des singeries courantes des clients de Tinseltown qui ont peur de la foule réveillée.

Ne souhaitant pas être laissé pour compte par Hank Azaria, je voudrais m’excuser au nom de Monty Python pour tous les nombreux croquis que nous avons réalisés en se moquant des Anglais blancs. Nous sommes désolés pour toute détresse que nous avons pu causer – John Cleese (@JohnCleese) 13 avril 2021

Après son tweet initial et compte tenu de son nom, de nombreux SJW ont jugé nécessaire de saisir leurs pensées, leurs sentiments et leurs opinions en ligne (mais honnêtement, quand ne le font-ils pas?). Heureusement, Cleese n’a eu aucun problème à se moquer des excuses stupides que les gens se sentent obligés de faire (ex: le doubleur indien Hank Azaria, la star de la country cachée Morgan Wallen ou le fils perdu de Mumford, Winston Marshall).

Cleese est un gars drôle. Certains de ses meilleurs retours incluent:

En fait, toutes les blagues sont inutiles Mais quelques personnes en tirent du plaisir, mais seulement si elles ont le sens de l’humour https://t.co/IEWrXic8oE – John Cleese (@JohnCleese) 14 avril 2021

Ne pas appâter les végétaliens Ils n’en ont pas assez dans leur assiette de toute façon https://t.co/XCWt29qoyK – John Cleese (@JohnCleese) 13 avril 2021

Cela fait de vous tous des oppresseurs https://t.co/ubtgRvSTh0 – John Cleese (@JohnCleese) 13 avril 2021

Ce n’est pas la première fois que Cleese parle de la culture d’annulation. Il était auparavant aux côtés de JK Rowling lorsque les «Twits» de Twitter la poursuivaient. Et en juillet dernier, Cleese a entamé une conversation avec . pour parler des wokies. Il a dit que la culture d’annulation «ne comprend pas les principaux objectifs de la vie qui est de s’amuser». Regardez ce qui s’est passé avec Azaria et Apu! Les Simpsons est une comédie et est sur le point de faire rire les gens. Il ne devrait pas y avoir de guerre de culture et de société lorsqu’un personnage est destiné à divertir et rien d’autre.

Dans la même conversation l’été dernier, Cleese a déclaré: «Tout ce qui est humoristique est essentiel. Si vous avez quelqu’un qui est parfaitement gentil, intelligent et flexible et qui se comporte toujours de manière appropriée, ce n’est pas drôle. Et il a également qualifié la BBC de «lâche et sans courage» quand ils ont pris la ville d’un épisode de «Fawlty Towers» pour des absurdités politiquement incorrectes. Se prosterner pour annuler la culture est une tendance courante chez les autres lâches d’Hollywood.

Cleese est l’un des rares dans l’industrie à voir à quel point les gens stupides se font sembler lorsqu’ils cèdent à la foule réveillée. Les lettres d’excuses et l’attitude de baiser deviennent de plus en plus ennuyeuses à chaque seconde. Félicitations à Cleese!