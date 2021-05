Annuler la culture est injuste pour le public ⋆ .

Pourquoi la majorité du divertissement contemporain est-elle ennuyeuse? Chris Rock accuse d’annuler la culture. Alors qu’un nombre croissant de comédiens se prononcent contre son effet néfaste sur la comédie, Rock a réitéré sa position de longue date sur «The Breakfast Club» cette semaine.

Les animateurs DJ Envy et Angela Yee ont interrogé Rock sur l’impact de la culture d’annulation sur le stand-up, ce à quoi il a répondu qu’il existe déjà un système de contrôle intégré à la forme d’art: le public en direct.

«Lorsque vous êtes un comédien, lorsque le public ne rit pas, nous recevons le message. Vous n’êtes pas vraiment obligé de nous annuler car nous recevons le message. Ils ne rient pas, nos sentiments sont blessés », a-t-il dit aux auditeurs. «Je ne comprends pas pourquoi les gens ressentent le besoin d’aller au-delà de cela.

Rock a déclaré que les tentatives d’annulation sont «un manque de respect envers le public», qui devrait être autorisé à déterminer ce qu’il fait et ce qu’il n’aime pas pour lui-même. De plus, ce contrôle obsessionnel sur ce qui peut et ne peut pas être dit ruine le contenu pour ledit public.

«Ce qui se passe, c’est que tout le monde est en sécurité et que personne n’essaye quoi que ce soit. Les choses deviennent ennuyeuses. Je vois beaucoup de comédiens peu drôles, d’émissions de télévision pas drôles, de films pas drôles parce que les gens ont peur de bouger et ce n’est pas un bon endroit pour être. Nous devrions avoir le droit d’échouer parce que l’échec fait partie de l’art. C’est l’annulation ultime », a-t-il déclaré.

Le comédien a déjà pris des photos de la culture d’annulation avant, lors des Oscars 2020 sans hôte, dans lesquels lui et Steve Martin ont plaisanté sur les foules Twitter responsables de la suppression de Kevin Hart en tant qu’hôte de la cérémonie pour des tweets vieux de dix ans jugés homophobes par certains. .

Il a tout à fait raison sur la destruction du divertissement par le biais de l’annulation de la culture. Mis à part le fait qu’il est erroné de tenter de ruiner la vie de quelqu’un à cause de commentaires que certains jugent offensants, cette politique de tolérance zéro consistant à adhérer à un ensemble de règles en constante évolution crée un art très ennuyeux.

«Saturday Night Live» est devenu inaccessible, en partie à cause d’une sensibilité éveillée et d’un refus de se moquer même des absurdités de la gauche et du vitriol non déguisé vers la droite, malgré une longue histoire de politiciens tendrement nervurés des deux côtés de l’allée . Les talk-shows de fin de soirée ont remplacé l’humour par la complaisance politique. Les films et les émissions d’évasion oublient que leur charme provient de personnages sympathiques et réalistes et d’une action agréable, et non de conférences réveillées au niveau de la surface et de découpages unidimensionnels de femmes fortes ou d’hommes méchants.

Le pouvoir que les producteurs et les créateurs de contenu ont donné à une minorité vocale d’étrangers en colère sur Internet est absurde et a conduit à cette pénurie de créativité. Et pourquoi les créateurs repousseraient-ils les limites et innoveraient-ils, voire repousseraient-ils légèrement le statu quo, alors qu’un faux pas peut mettre fin à une carrière en un instant?

Heureusement, certains créateurs grand public continuent de survivre à ce paysage de divertissement hyper-censuré. Je doute qu’il y ait une limite que «South Park» ou «It’s Always Sunny in Philadelphia» n’a pas poussé. Mais leur succès continu semble principalement dépendant d’une réputation de scandaleux, l’exception impétueuse à une règle de plus en plus stricte.

Chris Rock a raison. Le public mérite mieux.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck