«Annuler la culture» oublie que la plupart des racismes se produisent en privé

«Annuler la culture», une nouvelle façon de contrôler les limites de la race, a récemment entraîné un certain nombre de licenciements très médiatisés.

Sharon Osbourne a quitté The Talk après que sa défense des attaques racistes de Piers Morgan contre Meghan Markle ait conduit d’anciens collègues à déterrer le comportement raciste du co-hôte. Le journaliste Donald McNeil a démissionné du New York Times après avoir admis qu’il avait utilisé une insulte raciale devant des lycéens lors d’un voyage parrainé par un journal. Matt James, le premier homme noir célibataire de la franchise télévisée de longue date, a refusé de proposer à sa partenaire choisie, Rachel Kirkconnell, après que des photos d’elle assistant à une soirée sur le thème de l’avant-guerre aient émergé. Et la journaliste Alexi McCammond a démissionné avant de commencer officiellement son nouveau poste de rédactrice en chef de Teen Vogue parce que les tweets anti-asiatiques qu’elle avait publiés à l’âge de 17 ans ont refait surface pendant une période d’attaques anti-asiatiques intensifiées.

La majeure partie de la conversation autour de ces histoires récentes se concentre sur la question de savoir si les gens devraient être pénalisés pour des propos racistes ou des actions du passé – ou, dans certains cas, la nature impulsive des jeunes, qui manquent vraisemblablement de perspicacité pour savoir que les tweets controversés pourraient revenir sur les hante un jour. Mais on ne s’est guère concentré sur une autre leçon apprise par toutes les personnes impliquées et observées: Gardez le racisme privé. Le racisme n’est pas destiné à la consommation publique, mais plutôt aux DM entre amis partageant les mêmes idées, aux conversations lors de dîners, aux marmonnements à voix basse quand les gens pensent que personne d’autre n’écoute.

Parce que même après les licenciements, les démissions et les excuses, les opinions racistes existent toujours – on demande simplement aux gens de les pousser dans la clandestinité.

Ce qui nous amène à la question: quel est le but ultime de punir les actes manifestement racistes? Est-ce pour bannir les gens qui expriment publiquement des opinions racistes, ou est-ce pour démanteler ce qui est au-delà de la sphère publique et creuser profondément dans le racisme structurel? Parce que pour ce faire, nous devons faire plus que simplement fuir quelqu’un – nous devons lutter avec les hypothèses sous-jacentes derrière leur discours ou leurs actions racistes.

Les sociologues savent depuis longtemps que les gens ont tendance à se comporter différemment dans les espaces privés et dans les espaces publics. Par exemple, le sociologue Erving Goffman pensait que le monde pouvait être assimilé à une pièce de théâtre, où la société et les gens qui la composent constituent les acteurs tandis que les sociologues constituent le public. Le front est l’endroit où les gens sont le plus préoccupés par la gestion des impressions, car ils peuvent être vus par un public. Derrière le rideau, dans les coulisses, les gens assouplissent les règles de l’engagement public et laissent tomber les cheveux.

Et la plupart des Américains, lorsqu’ils sont dans les coulisses, ne désapprouvent pas activement le racisme, surtout s’ils en bénéficient. Le racisme existe pour préserver le classement des groupes par race, avec des personnes de couleur positionnées vers le bas de cette hiérarchie, un point de vue à partir duquel il est beaucoup plus difficile d’atteindre le succès économique. Qu’ils le réalisent ou non, les Blancs et ceux qui se bousculent dans les rangs de la hiérarchie se sentent menacés lorsque ceux qui sont au bas de la hiérarchie recherchent l’égalité – ils sentent que quelque chose leur est enlevé.

Pour être sûr, la plupart des gens en 2021 savent qu’il y a quelque chose d’immoral à dire ouvertement que les minorités ne devraient pas avoir d’opportunités. Lorsqu’on les interroge sur les résultats les plus importants pour aller de l’avant – une éducation de qualité, un quartier sûr, une opportunité de travailler dans un emploi de votre choix – la plupart des gens savent que nous devrions uniformiser les règles du jeu. Une bonne éducation permet aux gens de contourner la discrimination, disent-ils. Les gens ont le droit de vivre où ils veulent, et le candidat le plus qualifié devrait obtenir le poste.

C’est ce que les gens disent aux chercheurs. Mais leurs actions prouvent différemment.

La ségrégation scolaire persiste malgré la déségrégation ordonnée par le tribunal, conséquence de l’abandon par les familles blanches des districts scolaires avec une population non négligeable d’élèves noirs pour des quartiers où les écoles sont plus homogènes. La ségrégation résidentielle augmente, en partie parce que la personne blanche moyenne ne recherche une maison que dans une fraction étroite du marché du logement, évitant les inscriptions dans les quartiers où les Noirs sont présents en grand nombre pour les mêmes raisons scolaires. Le stéréotype selon lequel la présence de résidents noirs fait grimper le taux de criminalité est un autre facteur dans l’évitement des quartiers noirs par les Blancs. Les employeurs continuent également de préférer les candidats blancs aux candidats noirs, ce qui indique que les préjugés raciaux ont également des conséquences réelles pour les Noirs sur le marché du travail.

Il a été démontré que même les personnes qui croient ne pas être racistes ont des croyances racistes inconscientes. Les chercheurs constatent que 68% des personnes qui passent le test IAT (test d’association implicite) pensent plus favorablement aux Blancs qu’aux personnes de couleur. Lorsque les attitudes envers les Américains d’origine asiatique sont évaluées séparément des autres personnes de couleur, la majorité des candidats, 63%, perçoivent les Blancs comme les «vrais» Américains, tout en attribuant le label «étrangers» aux Américains d’origine asiatique.

Ces croyances stéréotypées façonnent les attentes des gens à l’égard des minorités raciales. Leurs réalisations et leurs échecs sont attribués à leur appartenance à un groupe racial, et non à leurs talents ou échecs personnels. Lorsqu’un homme blanc commet une fusillade de masse, de nombreux politiciens sont prompts à évoquer des problèmes de santé mentale potentiels. Pourtant, les attaques contre les Américains d’origine asiatique se sont intensifiées au cours de l’année écoulée après que Trump ait qualifié avec dérision Covid-19 de «virus chinois», rejetant la responsabilité du virus sur un groupe ethnique spécifique.

De cette manière, le racisme implicite est un facteur dans les fusillades d’Atlanta et dans la perpétuation des inégalités en Amérique plus généralement. De même, après le 11 septembre, les attaques non provoquées contre les musulmans américains ont considérablement augmenté. Les musulmans respectueux des lois sont tenus pour responsables des actes de terroristes qu’ils ne connaissent pas et dont ils ne partagent pas les croyances extrémistes.

Les communautés de couleur ressentent également le besoin de filtrer nos attitudes à propos de la race – ou de la manière dont notre race devrait être présentée – à travers des personnages en avant et en coulisses. Mes recherches montrent que les Noirs de la classe moyenne maîtrisent les stratégies nécessaires pour négocier la race sur les lieux de travail à prédominance blanche et sur d’autres fronts. Ils le font en manipulant le langage, les manières, les vêtements et les références de manière à amplifier leur statut de classe moyenne, ce que j’appelle des identités publiques. Ils le font avec l’espoir que la classe sociale supplantera temporairement la race, encourageant les Blancs à les traiter équitablement. Mais dans les coulisses, les espaces à majorité noire – tels que leurs quartiers de banlieue, les organisations sociales et les églises – les Noirs de la classe moyenne assouplissent ces règles.

Il ne fait aucun doute que le langage public raciste ne doit pas être normalisé. Il a pour effet de faire en sorte que ses cibles se sentent mal accueillies et diminuées au travail, en magasinant, en vacances ou en tant que participant à une émission de télévision (ce qui est le but même). Mais nous devrions également considérer ce que nous demandons vraiment aux gens lorsque nous les sanctionnons pour avoir exprimé des croyances racistes probablement détenues par beaucoup d’autres avec la prévoyance de garder le silence. Bien qu’important, cela ne suffira pas pour inverser les 400 ans de racisme continu qu’ils embrassent. Nous sommes tellement déterminés à donner l’exemple de personnes qui se trompent et disent ce qu’elles – et de nombreux Américains – croient vraiment que nous avons perdu de vue l’objectif plus large: créer une société où tout le monde est traité équitablement et a la possibilité de progresser. vie.

Le racisme est ancré dans les institutions américaines – ses écoles, ses églises, sa politique, son marché du logement et son marché du travail. Les lois peuvent contribuer à réduire le traitement discriminatoire, mais la législation anti-discrimination à elle seule n’éliminera pas le racisme. Nous devons changer la culture reflétée dans les institutions de la société. Organisez des événements dans votre communauté pour éduquer les gens sur les conséquences du privilège des Blancs et pour travailler activement à la construction d’une société équitable. Écrivez à vos responsables locaux et à vos représentants au Congrès pour leur faire savoir que vous ne soutiendrez pas les candidats qui ne soutiennent pas les politiques anti-discrimination, comme le John Lewis Voting Rights Act, le George Floyd Justice in Policing Act et le logement équitable local. Stratégies.

Les récentes chutes publiques dues à des propos racistes passés sont un appel à l’action pour nous tous, pas seulement pour ceux qui sont tombés. Si nous voulons vraiment créer une société antiraciste, travaillons avec diligence pour atteindre cet objectif. Si nous nous engageons à le faire, nous pourrions mettre fin au racisme structurel. Nous pourrions. Nous pourrions démanteler la hiérarchie raciale dans laquelle le privilège blanc se déguise en mérite. Mais si tout ce que nous cherchons est de limiter les discours racistes à des dîners privés, nous n’avons rien à changer.

Karyn Lacy est sociologue à l’Université du Michigan et auteur de Blue-Chip Black: Race, Class, and Status in the New Black Middle Class. Retrouvez-la sur Twitter @karynlacy.