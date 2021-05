Annuler les tentatives de la communauté culturelle pour faire licencier un pilote d’American Airlines – RedState ⋆ .

La gauche autoritaire est de retour. Cette fois, ils ciblent un pilote d’American Airlines qui s’est prononcé contre une initiative de diversité proposée dans son district scolaire local.

Guy Midkiff, un habitant de Southlake, Texas, âgé de 62 ans, a été critiqué pour avoir critiqué un programme de diversité proposé pour Carroll ISD. Certains ont contesté les publications qu’il a faites sur les réseaux sociaux et sur son podcast. Midkiff a travaillé comme pilote pour American Airlines pendant 32 ans, selon son profil LinkedIn.

Le Dallas Morning News a rapporté: “Grâce à ses comptes Twitter et Facebook ainsi qu’à un podcast intitulé Wise Guy Talks, Midkiff a documenté son opposition au plan d’action pour les compétences culturelles du district, ainsi que divers groupes et membres de la communauté qui le soutiennent.”

Midkiff et d’autres résidents de Southlake soutiennent que le programme proposé est un effort pour injecter la théorie critique de la race (CRT) dans la salle de classe. La Texas House a récemment adopté un projet de loi qui empêcherait l’enseignement du CRT dans les écoles. Les détracteurs du projet de loi «craignent que la législation ait un effet dissuasif sur les salles de classe et entrave les efforts visant à encourager les étudiants à devenir des citoyens efficaces», selon le Dallas Morning News.

Deux des groupes soutenant le programme ont accusé le pilote de harceler des personnes via les médias sociaux. Midkiff insiste sur le fait que ces groupes utilisent des «tactiques d’intimidation» pour faire taire les personnes qui ne sont pas d’accord avec leurs idées.

Les groupes ont utilisé les médias sociaux pour porter le problème à l’attention d’American Airlines dans ce qui semble être une tentative de menacer le travail de Midkiff.

Du Dallas Morning News:

La Southlake Anti-Racism Coalition, dirigée par des étudiants actuels et anciens, a inclus quatre captures d’écran des messages Twitter de Midkiff dans un tweet qui disait: «Votre employé harcèle sans relâche les étudiants et les membres de la communauté depuis des mois pour s’être prononcé contre le racisme qu’ils subissent dans notre ville. Que ce soit pour cibler des mineurs individuels ou pour aborder notre organisation, voici quelques-uns de ses commentaires non professionnels les plus récents. “

Hey @AmericanAir, pourquoi cet homme dit-il qu’il est pilote pour votre compagnie aérienne? Il harcèle constamment les femmes appartenant à une minorité à Southlake et s’en prend maintenant à nos étudiants! Le SARC est l’acronyme de Southlake Anti-Racism Coalition et se compose principalement d’étudiants. Des gamins! https://t.co/DQtWAlCKYZ – Southlake Fami-Lies (@southlake_lies) 10 mai 2021

La compagnie aérienne a répondu: “Vos commentaires nous concernent, veuillez donc DM le lien où il montre les commentaires des employés pour que nous puissions les examiner de plus près.”

Le groupe a publié un autre tweet avec une capture d’écran prétendument prouvant que Midkiff harcelait les gens.

Votre employé harcèle sans relâche les étudiants et les membres de la communauté depuis des mois pour avoir dénoncé le racisme dont ils sont victimes dans notre ville. En ciblant les mineurs individuels et en accostant notre organisation, voici quelques-uns de ses derniers commentaires non professionnels: https://t.co/jsr4ts3Sqk pic.twitter.com/7b9xhV83jZ – Coalition antiraciste de Southlake (@SouthlakeARC) 10 mai 2021

Comme on peut le voir dans le tweet ci-dessus, aucune des captures d’écran ne montre Midkiff se livrant au harcèlement. Il utilise un langage controversé pour exprimer sa désapprobation du programme de la Southlake Anti-Racism Coalition (SARC), mais le groupe n’a pas fourni la preuve qu’il harcelait directement qui que ce soit.

American a répondu dans un tweet: “Vos commentaires nous concernent, veuillez donc DM le lien où il montre les commentaires des employés pour que nous les examinions de plus près.”

Le programme, appelé Plan d’action pour les compétences culturelles, a été créé il y a environ neuf mois après la diffusion d’une vidéo montrant des élèves blancs du district scolaire criant une insulte raciale en 2018.

“Le plan est dans les limbes après qu’une mère du district a intenté une action en justice l’année dernière, affirmant que le conseil avait violé la loi sur les réunions ouvertes du Texas, et un juge du comté de Tarrant a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire interdisant au district d’aller de l’avant”, selon aux Dallas Morning News.

Bjorn Bennett, un père d’enfants dans le district, avait déjà affronté Midkiff comme quelqu’un qui soutenait le plan. Dans un article, Midkiff a écrit: «Buttorn Bennet [sic] réagit aux élections démoralisantes des commissions scolaires. Selon la rumeur, déménager en Suède. »

“Je le vois juste comme un troll qui est plus en colère que la plupart”, a déclaré Bennett. “Je sais qu’il avait l’habitude de se faire passer pour un ‘journaliste’ objectif sur son ancienne chaîne YouTube, mais il est complètement passé du côté obscur.”

L’accusation la plus convaincante est venue de Robin Cornish, veuve de l’ancien joueur de ligne offensive des Dallas Cowboys Frank Cornish. Elle a commencé à dénoncer le racisme dans le quartier après qu’une plaque dédiée à son mari décédé ait été vandalisée avec des graffitis racistes en 2017. La veuve affirme que Midkiff la cible sur son podcast et sur les réseaux sociaux.

«Il a essayé de nuire à l’héritage de mon mari décédé en évoquant mes antécédents de faillite et en m’embarrassant», a-t-elle déclaré. «Il s’en prend aux femmes, aux enfants et aux personnes de couleur, et il me harcèle et m’intimide.

Comme indiqué précédemment, aucun des groupes accusant Midkiff de harcèlement n’a fourni de preuves pour étayer ses affirmations. Faire des commentaires sur les réseaux sociaux – même des commentaires très durs – ne constitue pas du harcèlement.

Si ces personnes veulent véritablement lutter contre le racisme dans leur district scolaire, tenter de se priver de leurs moyens de subsistance pour ne pas être d’accord avec leurs méthodes n’est pas exactement une solution productive. Midkiff n’est peut-être pas totalement innocent dans ce qui semble être un crachat enfantin entre des personnes qui ne peuvent pas être d’accord sur un problème, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que son comportement justifie la perte de son emploi.

Mais c’est pareil avec la gauche autoritaire, n’est-ce pas? Plutôt que de débattre de la question, ils essaient de ruiner la vie du pilote. Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas seulement de Midkiff. Les communistes d’Annulation Culture tentent de contraindre American Airlines à le renvoyer pour qu’il envoie un message à d’autres qui pourraient dénoncer leur programme.

Le message est implicite: si vous ne suivez pas notre programme, nous vous punirons. C’est le monde dans lequel la gauche dure veut que l’Amérique vive. La question est: réussiront-ils?