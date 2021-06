Annuler l’option Shakedown pour enfin faire ses débuts dans la saison 7

in

Après plus d’un an de douleur, Epic Games introduira une option pour annuler les animations de shakedown dans le chapitre 2 – Saison 7 !

Les fans de Fortnite Battle Royale approchent à grands pas de la sortie du chapitre 2 – Saison 7, le dernier opus du jeu. L’anticipation parle d’elle-même, avec Epic Games orchestrant un jeu de réalité alternative (ARG), des enlèvements extraterrestres dans le jeu et, plus récemment, un croisement confirmé avec le dessin animé à succès Rick et Morty.

Malgré toute l’excitation, une nouvelle mise à jour de pré-saison d’Epic Games devrait faire danser de joie les joueurs compétitifs et occasionnels. Un mécanisme en jeu, connu sous le nom de « shakedown », aura enfin un bouton d’annulation dédié plus d’un an après son introduction.

Annulation d’une animation Shakedown

Dans la saison 7, nous ajoutons la possibilité d’annuler votre Shakedown d’un adversaire. Appuyer sur Recharger ou sur le même bouton/touche que vous avez utilisé pour ramasser l’adversaire le fera immédiatement tomber à mi-secousse, annulant toute interrogation accidentelle. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 7 juin 2021

Pour le plus grand plaisir des joueurs professionnels de Fortnite, Epic Games a annoncé une option très attendue pour annuler les animations de shakedown. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, les joueurs peuvent secouer leurs adversaires lorsqu’ils sont dans un état “down but not out” (DBNO). Cela signifie qu’un joueur devrait épuiser le bouclier d’un ennemi, le mettant dans une animation rampante.

Une fois qu’il a rampé, le vainqueur de la bataille peut secouer son ennemi, révélant l’emplacement de son coéquipier dans la zone immédiate via un marqueur rouge. Epic Games a introduit les shakedowns pour la première fois dans le chapitre 2 – Saison 2, et il est resté depuis.

Cela a pris un certain temps, mais les développeurs ont finalement accordé aux joueurs la possibilité d’annuler un shakedown dans la saison 7. Jusqu’à ce stade, les joueurs qui ont initié un shakedown étaient bloqués dans l’animation et restaient sensibles aux tirs ennemis. Maintenant, cette souffrance et cette douleur resteront dans le passé.

Comment annuler un shakedown et un impact sur Fortnite compétitif

Une fois le temps d’arrêt terminé avant la saison 7 le 8 juin, les joueurs peuvent commencer à annuler leurs shakedowns si nécessaire. Pour annuler avec succès l’animation, les joueurs tremblants doivent appuyer sur la même touche qu’ils ont utilisée pour lancer le shakedown. Epic a fourni les instructions précises dans le tweet ci-dessus, qui se lit comme suit,

“Appuyer sur Reload ou sur le même bouton/touche que vous avez utilisé pour ramasser l’adversaire le fera immédiatement tomber à mi-secousse, annulant toute interrogation accidentelle.”

Cet ajout est une victoire, en particulier pour la scène compétitive de Fortnite. Parfois, les joueurs appuyaient par erreur sur le bouton shakedown au mauvais moment, entraînant une élimination malheureuse. Les incidents en tant que tels devraient diminuer une fois que les joueurs commenceront à ajouter l’option d’annulation du shakedown dans leur arsenal. La nouvelle saison de Fortnite apporte du mystère et quelques points positifs de ce que nous savons jusqu’à présent, et c’est l’exemple parfait.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour toutes vos mises à jour du chapitre 2 – Saison 7, guides d’actualités et plus encore !