Another Republic Tic : Omicron est une astuce démocratique

La dernière en date des « imbécillités immémoriales » – un autre menckénisme inestimable que j’ai rencontré juste aujourd’hui – du Parti républicain moderne et son chien de garde qui aboie d’une organisation un peu d’actualité :

« Voici le MEV – la variante des élections à mi-parcours », a tweeté Ronny Jackson, un représentant des États-Unis (Tx.) et ancien médecin-chef à une orange gonflée, à propos de la variante d’omicron peut-être plus mortelle et probablement plus transmissible. « Ils ONT BESOIN d’une raison pour pousser les bulletins de vote par correspondance à l’échelle nationale non sollicités », a-t-il écrit. « Les démocrates feront tout pour TRICHER pendant une élection – mais nous n’allons pas les laisser faire ! »

Ajout de Pete Hegseth de Fox News : « Comptez sur une variante environ chaque octobre, tous les deux ans. »

Chris Cillizza de CNN comprend très bien les choses : malgré la fausse représentation grossière de Jackson et al. pourrait jamais souhaiter sur eux-mêmes. Le président, en particulier, prend déjà une raclée sans relâche contre la persistance de covid, donc les gros titres sur une nouvelle variante rampante ne sont guère un desideratum de Biden.

Mais Chris, étant Chris, déforme ensuite horriblement la fausse déclaration des républicains, écrivant que «la vérité» est tout simplement étrangère à cette tribu ces jours-ci, ils sont donc «trop aveugles pour voir» l’horreur politique d’omicron pour les démocrates. Mais bien sûr, ils voient la vérité et ils savent absolument que l’omicron-comme-un-rêve humide-démocrate est un non-sens risible. D’un autre côté, ils savent et apprécient que la base la renversera ; juste une imbécillité immémoriale de plus avec laquelle posséder les libs.

Un aparté: la législature républicaine du Kansas « dit maintenant à Mom and Pop [by law] qu’ils ne peuvent pas licencier les personnes qui présentent un risque pour la santé de leurs collègues et clients. Cette observation vient du comité de rédaction de Kansas City, dont la consternation sans fond est surmontée d’une photo d’un sénateur de l’État cité, Dennis Pyle : « Il y a des gens qui ne veulent pas prendre ce vaccin, même au détriment de leur propre vie. Nous sommes donc ici pour défendre cette liberté.

À cela, l’esprit rationnel est brutalisé dans une stupeur. C’est là que les républicains ont battu les démocrates, haut la main. Lorsque les accusations politiques – un gros mensonge après l’autre – et les perversités orwelliennes deviennent si outrageusement stupides, leur cible est laissée sans voix à la dérive. Certes, il est inutile et donc déconseillé de discuter avec un idiot, pourtant cela laisse la parole aux idiots eux-mêmes. Et les républicains ne sont guère « trop aveugles pour le voir ».

