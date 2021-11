ANS Commerce à bord du Bira 91

La solution de marketing à la performance d’ANS Commerce permettra à Bira 91 d’augmenter les ventes de marchandises et d’atteindre plus de consommateurs de manière rentable.

ANS Commerce, une startup d’activation du commerce électronique à pile complète, a intégré Bira 91 sur sa plate-forme. Avec cette association, ANS Commerce proposera à Bira 91 ses solutions complètes – technologie de magasin de marque, marketing à la performance, entreposage et traitement des commandes.

La solution de marketing à la performance d’ANS Commerce permettra à Bira 91 d’augmenter les ventes de marchandises et d’atteindre plus de consommateurs de manière rentable. En outre, l’offre d’entreposage et d’exécution des commandes de la plate-forme débloquera des capacités de stockage pan-indiennes, l’exécution de la chaîne d’approvisionnement, l’optimisation des stocks, le support de stockage multi-catégories et le transfert d’entrepôt, et les services de gestion des retours de commandes pour Bira 91. De plus, ANS Commerce alimentera Bira 91’s. site Web via son magasin de marque exclusif, prêt pour l’entreprise, riche en fonctionnalités et alimenté par la technologie, Kartify, a déclaré la société dans un communiqué.

« Les marques ont souvent du mal à gérer efficacement tous les aspects du commerce électronique tout en se concentrant sur leur produit/service de base. Les solutions complètes d’ANS Commerce sont conçues pour relever ces défis, permettant aux marques de se concentrer sur leur produit de base. L’ensemble du service de commerce électronique est pris en charge par nous grâce à notre pile de solutions de premier ordre qui offre une flexibilité et une assistance de bout en bout. Nous sommes ravis d’intégrer une marque à croissance rapide telle que Bira 91 qui utilisera nos solutions complètes sur notre plate-forme et attendons avec impatience une relation fructueuse », a déclaré Mansi Bhatia, directeur commercial chez ANS Commerce.

« En tant que l’une des marques de bière à la croissance la plus rapide au monde, Bira 91 a toujours aspiré à proposer des bières uniques, savoureuses et colorées aux consommateurs indiens du monde entier. Pour aller de l’avant dans notre mission d’être la bière de choix pour les consommateurs, nous cherchions à nous associer à une plate-forme d’activation du commerce électronique avec une première approche numérique offrant des services complets, c’est pourquoi ANS était notre premier choix. Nous sommes ravis de nous associer à ANS Commerce, car nous pensons que cette association contribuera à stimuler la croissance de notre marque grâce à leur expertise », a ajouté Deepak Sinha, vice-président marketing chez Bira 91.

Lire aussi : La dernière campagne d’Amazon Pay #AbHarDinHuaAasan présente la puissance des paiements numériques

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.