Ansel Elgort fait une rare apparition sur le tapis rouge avec sa petite amie Violetta

« Je n’ai jamais agressé et je n’aurais jamais agressé qui que ce soit. Ce qui est vrai, c’est qu’à New York en 2014, quand j’avais 20 ans, Gabby et moi avons eu une relation brève, légale et entièrement consensuelle », a-t-il poursuivi en partie. « Malheureusement, je n’ai pas bien géré la rupture. »

À la suite de sa déclaration, Ansel s’est rendu au Japon pour filmer la série HBO Max Tokyo Vice, qui devrait être diffusée sur la plate-forme de streaming au début de 2022, selon Variety.

Sa première apparition publique depuis l’accusation a eu lieu en septembre 2021, alors qu’il soutenait son père, photographe de mode. Arthur Elgort, car j’ai reçu le Lifetime Achievement Award lors de la 8e édition des Fashion Media Awards du Daily Front Row.