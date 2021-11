Ansu-dependencia est la nouvelle réalité pour Barcelone

Que les culers veuillent l’admettre ou non, la dépendance à l’Ansu est désormais une réalité pour Barcelone.

Ce n’est pas une mauvaise chose pour être honnête, car la plupart des grandes équipes ont leur talisman. Le Real Madrid avait Sergio Ramos, le Bayern Munich Robert Lewandowski, Liverpool – Mo Salah, etc.

Peut-être que le besoin du Barça, certainement à ce stade, est plus aigu, bien qu’Ansu Fati soit clairement à l’aise avec la responsabilité de diriger cette équipe, même s’il ne porte pas le brassard.

Il s’agissait d’une performance discrète pour la plupart à Kiev. Occupé sinon trop efficace. Cependant, comme tous les bons attaquants, il est apparu au moment vital et il y avait du venin dans le tir qui s’est avéré être le but final de la victoire.

Photo de Stanislav Vedmid/DeFodi Images via .s

Il ne faut pas trop insister là-dessus, mais cet objectif pourrait finir par devenir l’un des plus importants de sa carrière.

Une victoire contre Benfica permet au Barca de se qualifier pour les huitièmes de finale, date à laquelle il y aura probablement un nouveau manager et un ou deux nouveaux visages sur place, jouant, espérons-le, un style pour lequel le club est réputé.

Idéalement, l’équipe sera en bien meilleure forme en mars 2022 qu’elle ne l’est actuellement.

Comme pour nombre de ses jeunes collègues, c’est un plaisir de voir la croissance d’Ansu en tant que footballeur. Le voir mûrir sous nos yeux.

Il est essentiel qu’il soit autorisé à « respirer » et à jouer son jeu naturel aussi, sans craindre d’avoir la colère des fans qui pèsent lourdement sur ses épaules s’il a un mauvais match ou deux.

Étant donné qu’on espère qu’il s’améliorera d’année en année, pouvez-vous imaginer à quel point il pourrait devenir un attaquant effrayant dans 4-5 ans ?!

Personnellement, je vois toujours Ansu comme un avant-centre plutôt que de venir de la gauche. Il a tous les attributs pour réussir dans ce rôle, libérant ainsi une autre place dans les trois premiers pour un autre ailier rapide dans le moule d’Ousmane Dembele.

Peu importe où Xavi ou tout autre manager le voit dans les trois premiers, si les blessures le permettent, il est un incontournable. Ansu + 2 à l’avant.

Peu importe qu’il doive propulser l’équipe vers l’avant à l’heure actuelle, car il y aura des moments où d’autres devront porter ce témoin particulier.

Son engagement ne peut pas non plus être remis en cause, étant donné qu’il a choisi de rester avec le club alors qu’il aurait pu déménager ailleurs pour beaucoup plus d’argent.

La dépendance à l’Ansu pourrait bien être la nouvelle réalité, mais essayons de la cadrer de manière plus positive à l’avenir.