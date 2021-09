Ansu Fati a hâte de reprendre le travail à Barcelone

Ansu Fati devrait reprendre l’action dimanche pour Barcelone contre Levante et a accordé une interview avant son retour très attendu.

Le joueur de 18 ans a déclaré à Barca TV qu’il avait hâte de “reprendre et de profiter du football” après plus de 10 mois d’absence à cause d’une blessure au genou.

Fati a également expliqué à quel point il a été difficile de se remettre de sa blessure et de faire face aux divers revers survenus en cours de route.

« La blessure était dure et j’ai trouvé le processus de récupération très long. Cependant, vous en tirez des leçons et j’ai maintenant vraiment hâte de recommencer à faire ce que j’aime le plus, jouer au football. Et je veux m’amuser à nouveau en particulier. « Les blessures vous aident à mûrir, car vous accordez plus de valeur à tout. Vous apprenez à apprécier les petits détails en particulier et cela vous aide vraiment à grandir. Je suis devenu plus conscient de tout en général pendant cette période et j’ai travaillé très dur pour revenir. « J’ai invité mon père et mon petit frère à l’entraînement le jour où j’ai remis mes bottes. C’était un jour si heureux. Particulièrement pour mon père, car lui et moi avons commencé à pleurer quand nous m’avons vu entrer sur le terrain, courir et taper dans le ballon. Ce fut un moment très émouvant pour toute ma famille.

Fati a également expliqué à quel point il était reconnaissant pour le soutien de ses coéquipiers et des fans pendant son absence et a également partagé ses réflexions sur le port du maillot n ° 10 à Barcelone après Lionel Messi.

« C’est un honneur de porter le numéro 10. Je tiens à remercier le club. Porter ce numéro est un véritable défi étant donné tout ce qu’il représente ; Leo et Ronaldinho le portaient, entre autres. C’est une pression supplémentaire, mais cela fait partie du fait d’être dans l’équipe première. «Je veux vraiment recommencer à jouer, me sentir comme un footballeur et en profiter plus que tout. Je n’ai pas joué depuis un an et je veux commencer à entrer dans le rythme et progressivement devenir plus confiant. Je vais essayer d’apporter quelque chose de nouveau à l’équipe à chaque fois que je joue, quelque chose de moi.

Fati a été nommé dans l’équipe du Barça pour affronter Levante, tandis que l’entraîneur Ronald Koeman a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match que le jeune commencera par jouer 15 minutes.