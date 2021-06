Ansu Fati de Barcelone fait le point sur la récupération après une opération au genou

Ansu Fati était un visiteur surprise à l’entraînement en Espagne jeudi alors qu’il se présentait et souhaitait à ses coéquipiers bien avant l’Euro.

L’adolescent de Barcelone, qui se remet d’une opération, a également été invité à regarder le match amical international de vendredi contre le Portugal alors que l’équipe de Luis Enrique peaufine ses préparatifs pour le tournoi.

Fati a brièvement parlé de son rétablissement après une blessure et a admis que les choses allaient bien et qu’il avait hâte de faire la pré-saison avec Barcelone.

« Je vais très bien, je m’améliore petit à petit. Je vais continuer à travailler pour arriver à la pré-saison et être en mesure d’aider l’équipe », a-t-il déclaré.

« Je tiens à remercier la Fédération et l’entraîneur pour l’invitation, j’étais très excité d’être ici et de pouvoir voir mes coéquipiers. Je vous souhaite beaucoup de chance pour tout ce qui vient et j’espère que nous pourrons gagner le championnat d’Europe.

Origine | Sports Cuatro