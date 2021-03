Ansu Fati de Barcelone parle de problèmes de blessures

L’adolescent de Barcelone Ansu Fati s’est rendu sur Instagram pour faire le point sur sa situation de blessure alors qu’il se remettait d’une opération au genou.

Fati est absent depuis novembre et on espérait qu’il reviendrait avant la fin de la saison, mais on ne sait toujours pas quand il reviendra en équipe première.

En effet, il a été rapporté qu’il a subi une série de revers et de suggestions selon lesquels il pourrait nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire.

Voici ce qu’il avait à dire.

«Il y a quelques années, j’ai eu une blessure grave, une fracture du tibia et du péroné, j’ai passé presque un an sans pouvoir jouer. Il y a eu de nombreux jours de souffrance et de douleur, mais aussi beaucoup d’apprentissage, cela m’a aidé à apprécier les petits détails. Avec ma famille et tous les professionnels qui m’ont aidé à l’époque, je me suis promis de continuer et de travailler plus que jamais pour faire ce que j’aime le plus !! Malheureusement, je dois maintenant vivre une situation similaire, à laquelle je vais faire face avec la même mentalité. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui me suivent et me soutiennent au quotidien. Le football est ma vie et quels que soient les obstacles, j’aurai toujours l’illusion de continuer à me battre pour mes rêves… »

Espérons qu’Ansu se rétablira complètement et reviendra encore plus fort chaque fois qu’il sera prêt à revenir.