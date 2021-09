Ansu Fati devrait faire son retour tant attendu à Barcelone contre Levante

in

Ansu Fati est sur le point de faire son retour tant attendu à Barcelone contre Levante au Camp Nou le dimanche 26 septembre.

L’adolescent n’a plus joué depuis qu’il s’est blessé au genou en novembre 2020, mais il est de retour à l’entraînement depuis un certain temps maintenant et se rapproche d’un retour.

Catalunya Radio et Mundo Deportivo rapportent tous deux que la date de retour de Fati a déjà été décidée et arrivera dans un peu plus d’une semaine.

Fati ne devrait pas jouer lors des deux prochains matchs du Barça contre Grenade ou Cadix, mais pourrait quitter le banc lors de la visite de Levante à la fin de la semaine prochaine.

Le rapport ajoute que s’il réussit ce match, il est possible qu’il soit même en mesure de commencer le prochain match du Barça, qui sera à Benfica en Ligue des champions.

Le retour de Fati devrait donner un véritable coup de pouce au Barça. Ce fut une période de cauchemar pour le jeune qui a subi une série de revers dans son rétablissement et a passé près d’un an hors de combat.

Le retour de l’attaquant renforcera également les options offensives de Ronald Koeman avec Sergio Aguero, Ousmane Dembele et Martin Braithwaite toujours sur la liste des blessés.