Ansu Fati devrait revenir ce mois-ci

La convalescence d’Ansu Fati progresse enfin rapidement, après une longue mise à pied pour cause de blessure. Le jeune attaquant n’a pas pu jouer même après plusieurs interventions chirurgicales, chacune prolongeant son temps d’arrêt de plus en plus longtemps. Mais il a finalement participé à une séance d’entraînement au FC Barcelone et est proche de sa réapparition en match officiel.

Il est entendu qu’il ne participera pas au match contre Grenade, mais il pourrait jouer contre Cadix ou Levante la semaine suivante.

Il y a enfin beaucoup d’optimisme autour du nouveau #10 des Catalans. Sa récupération a été “parfaite” la semaine dernière et, outre le manque de tonus musculaire, ses problèmes au genou ont “disparu”, selon les médias locaux.

L’équipe ne veut pas le risquer, il est donc considéré comme essentiellement impossible pour lui de figurer ce week-end. Mais il y a une chance, si les choses continuent de bien se passer, qu’il joue un ou plusieurs des quatre matches restants avant la trêve internationale : contre Cadix le jeudi 23, contre Levante le 26, contre Benfica en UEFA Champions League le 29, voire contre l’Atlético Madrid le 2 octobre.

Avec les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, ainsi que les blessures de Sergio Agüero, Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé, Barcelone est très maigre dans le département des avants. Ils espèrent que Fati pourra bientôt démarrer.