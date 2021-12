Ansu Fati exclu du choc de l’UCL de Barcelone au Bayern – rapport

Barcelone devrait se passer d’Ansu Fati contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions, l’attaquant étant exclu de l’affrontement.

On espérait que Fati serait en forme pour le voyage à l’Allianz Arena, mais son retour a été repoussé, selon Diario AS.

Le « meilleur scénario » verrait Fati revenir contre Elche le 14 décembre, ce qui signifie qu’il sera également absent du prochain match de Liga de l’équipe à Osasuna.

Xavi ne serait pas disposé à prendre des risques avec Fati à qui on a dit qu’il valait mieux qu’il attende encore deux semaines que de revenir maintenant et de risquer une rechute.

Le patron du Barca a parlé du jeune avant la défaite contre le Real Betis et a admis qu’il voulait désespérément revenir à l’action.

« Ansu fait un effort énorme pour être de retour avec l’équipe et cela me rend ému de voir à quel point il travaille dur. Nous connaissons l’importance de ce match, mais j’espère et je veux qu’il soit à l’aise », a-t-il déclaré. « Nous savons que ces prochains matchs sont importants pour nous. Jusqu’à ce qu’il soit à 100%, il ne sera pas de retour avec l’équipe. Je ne forcerai aucun joueur. Nous l’avons fait dans le passé et nous les avons perdus. Quand il sera à 100%, il sera de retour avec l’équipe.