Ansu Fati : Nous dépendons de nous-mêmes et nous allons nous battre

Ansu Fati a déclaré que Barcelone était prête à se battre en Ligue des champions après avoir donné un grand coup de pouce à ses espoirs de qualification en battant le Dynamo Kiev 1-0 mardi en Ukraine.

Le joueur de 19 ans a également dédié la victoire à son coéquipier Serio Aguero après avoir marqué le seul but du match et célébré avec un clin d’œil clair à l’international argentin.

Fati a parlé d’Aguero après le match et a clairement indiqué que l’attaquant était dans toutes les pensées en ce moment.

« La victoire est dédiée à Kun Aguero pour ce qu’il a vécu. Il contribue beaucoup et maintenant il va être absent pendant un certain temps. La victoire est pour lui et j’espère qu’il sera bientôt avec nous », a-t-il déclaré.

« C’était une bonne victoire, nous sommes vraiment heureux, nous sommes là et nous allons nous battre. Nous dépendons de nous-mêmes pour sortir du groupe. Maintenant, nous devons affronter Benfica et le Bayern Munich et nous allons tout donner. Nous savions que c’était une semaine importante.