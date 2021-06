Ansu Fati présente le nouveau maillot domicile de Barcelone 2021-22

L’attaquant de Barcelone Ansu Fati a offert aux supporters un aperçu du nouveau kit domicile de l’équipe pour la saison 2021-22 avant la sortie officielle.

Les Catalans ont déjà confirmé qu’ils dévoileraient la nouvelle bande plus tard dans la journée, mais nous en avons eu un aperçu grâce à l’attaquant de Barcelone.

Et voilà :

Et voici Alexia Putellas modélisant le kit Barca Femeni :

Nous avons déjà vu de nombreuses fuites sur le kit avec un design apparemment inspiré de l’écusson du club. Les shorts sont censés être moitié-moitié et les chaussettes sont à rayures blaugrana.

Il y aura plus de photos et de détails plus tard lorsque le kit sera officiellement dévoilé, alors restez à l’écoute et nous mettrons à jour ce message au fur et à mesure que les informations tomberont.