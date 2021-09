Ansu Fati réagit au but de son retour à Barcelone

Ansu Fati est revenu à Barcelone après 10 mois d’absence et a couronné son retour avec une belle frappe pour aider à sceller une victoire 3-0 sur Levante au Camp Nou.

Ce fut un moment incroyable pour le jeune, le club et sa famille après une période si difficile sur la touche et un long chemin vers la récupération.

Le père de Fati a été capturé l’air assez ému dans les tribunes alors que le Camp Nou célébrait le but de son fils, et l’adolescent était heureux de partager ses réflexions après le match.

« Je n’imaginais pas un retour comme celui-ci. Ici, il faut toujours gagner. Je suis content de la victoire. Je remercie les médecins et les kinés qui m’ont accompagné. Aux fans aussi.

« J’ai pensé à aider dans l’équipe. J’ai aussi pensé à ma famille, qui a souffert ces mois. Aussi pour les gens du club. Ils m’ont été d’un grand soutien pendant tous ces mois.

« Je suis un de plus. Je vais essayer d’ajouter ce que je peux. Je vais essayer d’aider l’entraîneur et d’être disponible pour aider. Cela dépendra de comment je me trouve. Je vais devoir gagner les minutes. C’est un très long processus, il vient de commencer. Nous sommes le Barça et nous devons nous battre pour tout.