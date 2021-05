Ansu Fati revient à Barcelone pour poursuivre sa récupération

Ansu Fati est de retour à Barcelone pour continuer à se remettre d’une opération chirurgicale réalisée pour guérir de ses problèmes de genou.

Son ménisque du genou gauche a nécessité de multiples opérations, prolongeant son absence de plus en plus.

Il était récemment sous la garde de José Carlos Noronha, le médecin-chef de l’équipe nationale portugaise. Il est ensuite allé du Portugal à Madrid, où il a été soigné par le physio de l’équipe nationale espagnole, Raúl Martínez.

Fati travaille maintenant avec Xavi Elain à Barcelone dans le but d’être disponible pour le début de la saison prochaine. La blessure de Fati a commencé en novembre et il a été opéré par Ramon Cugat, le chirurgien du FC Barcelone. On pensait qu’il était absent pendant quatre mois, mais il n’a pas guéri comme prévu. Il a reçu une autre opération, qui ne l’a pas complètement guéri.

Cela a conduit Fati à obtenir une troisième intervention en mars, qui une fois de plus n’a pas réussi à résoudre complètement le problème.En fin de compte, son agent Jorge Mendes l’a emmené au Portugal pour subir un quatrième processus. Ils espèrent qu’il sera prêt dans deux mois et demi, ce qui lui permettrait de participer à la pré-saison.