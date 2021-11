Ansu Fati sort blessé, Barcelone donne une avance de trois buts et les anciennes stars de Liverpool et Man City étourdissent le nouveau patron Xavi au Celta Vigo

Le nouveau patron de Barcelone, Xavi Hernandez, a reçu un rappel brutal du défi auquel il est confronté alors que sa nouvelle équipe a perdu une avance de trois buts contre le Celta Vigo et a perdu Ansu Fati sur blessure.

La légende du club, Xavi, a été nommée nouveau manager du Barca avant le tirage au sort avec le Celta, mais n’était pas disponible pour prendre en charge le match à peine arrivé d’Al Sadd au Qatar.

La première expérience de gestion de Xavi est venue à Al Sadd, et il est maintenant de retour pour sauver la situation à Barcelone

Xavi a raté le voyage à Vigo, regardant plutôt les réserves faire une démonstration impressionnante à Barcelone

Au lieu de se rendre à Vigo pour assister au tirage au sort, Xavi a plutôt assisté à l’affrontement entre Barcelone B et Séville B à domicile à l’Estadi Johan Cruyff, l’équipe de l’académie s’enfuyant avec une avance de 4-0 à la mi-temps.

Xavi, cependant, pourrait penser qu’il a pris la bonne décision de rester en Catalogne et de surveiller les réserves…

Le Barca B était privé de l’entraîneur-chef Sergi Barjuan qui a pris en charge le premier match par équipe contre le Celta, son deuxième match en tant que patron par intérim après le limogeage de Ronald Koeman.

Son premier a vu une victoire 1-0 en Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv en milieu de semaine, et la bonne humeur semblait devoir se poursuivre alors que le Barça prenait une avance de 3-0 à la mi-temps contre le Celta.

Barcelone était si bon en première mi-temps que même Serigo Busquets a marqué

Le jeune superstar Fati a fait la fierté de son nouveau maillot n ° 10 avec un curleur à la Lionel Messi pour ouvrir le score à la cinquième minute, avant qu’un rare but du capitaine Sergio Busquets n’améliore encore l’ambiance.

Memphis Depay semblait avoir mis le jeu au lit à la 34e minute lorsqu’il a dirigé un centre de Jordi Alba, mais les choses ont rapidement basculé à la mi-temps.

Fati s’est blessé avant la pause et a été remplacé à la mi-temps par une blessure aux ischio-jambiers, le Celta prenant rapidement l’élan en deuxième période.

Le garçon star Fati s’est blessé aux ischio-jambiers après son premier but étonnant

L’ancien attaquant de Liverpool Iago Aspas a frappé dans un dégagement bâclé pour réduire le déficit sept minutes après la pause, puis un autre ancien attaquant de Premier League a décidé de s’impliquer.

Une défense plus pauvre du Barca a permis à l’ancien homme de Manchester City, Nolito, de rentrer chez lui, Barcelone semblant de plus en plus fragile, permettant à Aspas de s’enrouler dans un égaliseur à la 96e minute du temps d’arrêt.

Aspas était à nouveau le héros de Celta, déclenchant des scènes de célébration folles

Le résultat laisse Barcelone neuvième de la Liga, loin de la course au titre et semblant avoir de sérieux problèmes.

Xavi reste cependant optimiste, parlant de la taille du défi et du club avant son retour.

« Je suis très heureux de retourner au Barça », a-t-il déclaré. « Imaginez, c’est le plus gros défi de ma carrière. Je rentre chez moi, je retourne au Barça. C’est un défi majeur, mais très satisfaisant.

Xavi revient à Barcelone en tant que l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club

« Nous allons travailler dur. En fin de compte, nous sommes le Barça.

« Nous sommes dans le meilleur club du monde et le meilleur club du monde doit gagner. Vous ne pouvez pas lier ou perdre. Par conséquent, une demande maximale et nous essaierons de motiver et de rendre heureux et content les joueurs.

«Je le répète, travaille dur et avec des objectifs clairs pour inverser la situation. Je suis optimiste, mais il faut travailler pour que les choses s’arrangent.