19/10/2021

Ansu Fati a fait un Visite surprise au Circuit de Barcelona-Catalunya pour voir son ami Marc Marquez pour environ formations privées du octuple champion du monde sur la moto de la série Honda RC 213 VS, avant de se rendre à Grand Prix Émilie Romagne, qui a lieu ce week-end sur le circuit « Marco Simoncelli » à Misano Adriatico.

Les deux protagonistes ils partagent une amitié loin respectivement des circuits et des terrains de football, et donc du pilote de l’équipe Repsol Honda invité le joueur du Barça à son « bureau & rdquor; pour vous montrer votre outils de travail à un Grand Prix, dont son vélo d’appartement, qui est finalement devenu un protagoniste particulier au moment où Marc lancé le moteur de la Honda RC213V-S et Ansu Fati terminé fuyant quelques mètres impressionné par le son.

Marquez, hôte d’Ansu Fati

Les huit fois Champion du monde de MotoGP exercé dans cette rencontre entre sportifs le rôle de hôte devant le grand espoir du Barça, Ansu Fati, qui a pris un bon souvenir et une autre surprise dans cette réunion.