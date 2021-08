Ant Anstead commente enfin sa relation «secrète» avec Renee Zellweger après la rupture de ces photos

Compte tenu de la nature de la relation du couple, l’animateur de télévision semblait assez réticent à répondre avec quelque chose de plus précis. Mais quand vous le regardez, Ant Anstead et Renee Zellweger ont déjà eu des relations publiques, et les deux ont également été brûlées par la publicité des détails de leur vie personnelle. Alors, peut-être qu’ils voulaient que leur relation se développe de manière organique jusqu’à un certain point sans la pression des projecteurs hollywoodiens. De plus, Zellweger et Anstead n’auraient peut-être pas voulu que les fans jugent leur relation par rapport à leur carrière et à d’autres entreprises. Du côté positif, il est bon de savoir qu’Anstead est un gentleman lorsqu’il s’agit de protéger la vie privée de l’actrice.