Ant Anstead et Renée Zellweger prouvent qu’elles vont fort avec Dog Date

La balade continue !

On dirait la romance entre Fourmi Anstead et Renée Zellweger est plus solide que jamais car ils ont été repérés à Laguna Beach, en Californie, pour la première fois depuis plus d’un mois, le 6 janvier.

Après avoir fait du jogging ensemble, les deux ont été vus promener deux gros chiens. La star de Bridget Jones’ Diary a gardé son look sportif, avec une veste zippée noire, des leggings foncés à imprimé camouflage, des baskets orange et une casquette de l’Université du Texas. Anstead, 42 ans, portait un t-shirt bleu marine, un short Nike noir et des baskets noires.

Après leur rendez-vous avec le chien, le couple, qui vient de passer sa première saison de vacances ensemble, s’est dirigé vers un Home Depot où ils ont pris un aspirateur, selon un témoin oculaire.

Zellweger a été ouverte sur son amour des chiens, disant à People en 2019 qu’elle adore se détendre à la maison à LA avec ses deux chiens. « Si jamais vous avez eu une mauvaise journée, la normalité est sacrément bonne », a-t-elle déclaré, notant que « les chiens l’aident certainement » à la garder les pieds sur terre. « Juste de petits rappels de ce qui est vraiment précieux. »