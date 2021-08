Ant Anstead et Renee Zellweger sortent ensemble pour sortir ensemble lors d’un premier événement public

Ant Anstead et Renee Zellweger ont assisté à leur premier événement public ensemble samedi. Le couple de célébrités a été vu lors de l’événement Radford Motors au Lyon Air Museum de Santa Ana, en Californie. Anstead et le double lauréat d’un Oscar ont déclenché des rumeurs de rencontres en juin, juste après qu’Anstead et la star de Flip or Flop, Christina Haack, ont finalisé leur divorce.

Anstead, 42 ans, portait un smoking pour l’événement, Zellweger portant une robe noire et des escarpins assortis. L’hôte de Wheeler Dealers était là pour aider Radford Motors à révéler sa première collaboration avec Lotus Cars. Anstead a partagé des photos de l’événement sur son histoire Instagram, y compris des publications que Lydia McLaughlin, ancienne de Real Housewives of Orange County, a initialement partagées, note E! Nouvelles. Sur les photos de McLaughlin, Anstead se tenait aux côtés de Zellweger, 52 ans, qui semblait heureux de le rejoindre lors du dévoilement de la voiture.

L’événement signifiait clairement beaucoup pour Anstead, qui a partagé un article émouvant sur la voiture que Radford Motors a construite dimanche. “La nuit dernière, j’ai raconté une histoire à propos d’un moment où j’avais 12 ans et j’ai pris un moteur d’une vieille tondeuse à gazon et j’ai fabriqué un kart à partir d’une vieille armoire que j’ai découpée avec une scie à main”, a-t-il écrit. “En tant qu’enfant, totalement libre, pas encore entaché par les revers de la vie, j’aurais toujours cru que la nuit dernière était possible ! up n’est pas grandir trop !”

Zellweger et Anstead se sont rencontrés lors du tournage d’un épisode de la nouvelle série Discovery+ d’Anstead, Celebrity IOU: Joyride, un spin-off de la série de Jonathan Scott et Drew Scott. Comme la version des stars de Property Brothers, Joyride met en scène une célébrité qui enrôle Anstead et co-anime Cristy Lee pour créer des “chefs-d’œuvre automobiles” pour une personne importante dans leur vie. Outre Zellweger, Tony Hawk, Danny Trejo, Mary J. Blige, James Marsden et Octavia Spencer apparaîtront également dans la première saison. L’émission fait ses débuts sur Discovery+ le 23 août.

La nouvelle que la star de Cold Mountain et Anstead sortaient ensemble a fait surface en juin et les premières photos des deux ensemble sont apparues quelques jours plus tard en juillet. Ils ont également été vus en train de s’embrasser à Laguna Beach. Anstead a également taquiné qu’il était dans une nouvelle relation sur Instagram.

Anstead et Haack se sont mariés en décembre 2018 et ont annoncé leur séparation en septembre 2020. Ils ont un fils, Hudson London, qui aura 2 ans en septembre. Vendredi, une source a déclaré à PEOPLE qu’Anstead “se concentre beaucoup sur son jeune fils”, qui est le “centre d’attention”, même lorsque Zellweger est là. Le couple “passe la plupart du temps ensemble à Laguna Beach, car Ant y habite”, a déclaré la source, ajoutant qu’ils “semblaient très heureux” et “s’embrassent et s’embrassent constamment”.