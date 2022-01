Ant Anstead et Renee Zellweger sortent publiquement ensemble pour la première fois en 2022

La lauréate d’un Oscar Renee Zellweger et l’animatrice de Celebrity IOU Ant Anstead sont entrées dans la nouvelle année plus fortes que jamais. PEOPLE a rapporté que le duo adoré a été vu en train de promener ses chiens ensemble à Laguna Beach, en Californie, vendredi, la première fois qu’ils ont été vus dehors en 2022.

Anstead a confirmé à Entertainment Tonight que lui et Zellweger avaient prévu de célébrer les vacances ensemble, bien qu’ils soient tous les deux « très occupés ». Anstead a également révélé que ce serait le premier Noël en deux ans qu’il pourrait passer avec ses trois enfants. « J’ai une nouvelle maison. Ce sera mon premier Noël dans ma nouvelle maison », a expliqué Anstead à l’époque. « Les frontières se sont ouvertes, donc tous les enfants sont ensemble. Vous savez, ils n’ont pas vu physiquement Hudson depuis, je pense, qu’il avait 12 semaines. Donc je suis tellement excité à propos de ce Noël. » Anstead partage Hudson, 2 ans, avec son ex-femme Christina Haack, et Amélie, 18 ans, et Archie, 15 ans, avec sa première ex-femme Louise Anstead. Zellweger et Anstead ont également passé Thanksgiving avec Hudson.

« Renee et ma relation sont quelque chose de vraiment privé », a expliqué Anstead à PEOPLE en septembre. « C’est quelque chose dont je ne suis pas vraiment disposé à trop parler. C’est vraiment au début de notre relation et je ne veux pas mettre de pression là-dessus. »

« Parfois, deux personnes se rencontrent et cliquent, et le moment est venu », a déclaré un initié au point de vente à l’époque. « Renée est créative… et s’adresse souvent aux gars qui sortent des sentiers battus. Elle est intelligente, réfléchie et cherche toujours à élargir ses horizons et à nourrir ceux qui l’entourent. » La source a ajouté: « Ils sont tous les deux privés et n’aiment pas l’examen public, ils ont donc cela en commun. C’est un gars créatif avec beaucoup d’intérêts, et elle aime écrire et produire, donc ils ont des choses à dire quand ils sont ensemble. «

La rumeur disait qu’Anstead et Zellweger sortaient ensemble, et la spéculation a semblé être validée lorsque des photos d’eux se rapprochant ont émergé en ligne. Finalement, Anstead s’est ouvert publiquement et a confirmé que lui et l’actrice de Chicago sortaient en fait ensemble. Parler à E! News sur le Daily Pop, Anstead a expliqué que le couple est tombé amoureux l’un de l’autre pendant le tournage de la série documentaire Discovery +, Celebrity IOU: Joy Ride.