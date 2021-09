Ant Anstead révèle pourquoi la relation avec Renee Zellweger est restée “privée” pendant si longtemps

Ant Anstead et la gagnante d’un Oscar Renee Zellwegger ont gardé leur relation assez privée depuis l’annonce de la nouvelle en juin – mais, l’hôte de Wheeler Dealers dit qu’il y a une bonne raison derrière leur vie privée. “Renee et ma relation sont quelque chose de vraiment privé”, a expliqué le père de trois enfants à PEOPLE plus tôt cette semaine. “C’est quelque chose dont je ne suis pas vraiment disposé à trop parler. C’est vraiment au début de notre relation et je ne veux pas mettre de pression là-dessus.”

Le couple s’est rencontré sur le tournage de son émission Celebrity IOU: Joyride plus tôt cette année et aurait sympathisé en travaillant ensemble. “Parfois, deux personnes se rencontrent et cliquent, et le moment est venu”, a déclaré un initié au point de vente à l’époque. “Renée est créative… et s’adresse souvent aux gars qui sortent des sentiers battus. Elle est intelligente, réfléchie et cherche toujours à élargir ses horizons et à nourrir ceux qui l’entourent.” La source a ajouté: “Ils sont tous les deux privés et n’aiment pas l’examen public, donc ils ont cela en commun. C’est un gars créatif avec beaucoup d’intérêts, et elle aime écrire et produire, donc ils ont des choses à dire quand ils sont ensemble. “

Anstead a précédemment parlé de la nouvelle relation naissante en disant: “Tout le monde sait que Renée et moi sommes devenus assez proches parce que nous l’avons gardé secret pendant un certain temps et maintenant, malheureusement, des photos ont été prises et diffusées”, a expliqué Anstead. “Mais c’était un vrai plaisir de travailler avec elle. C’est une super pro et elle sait souder.”

Les deux ont fait leur première apparition en couple lors du gala de Radford Motors le 7 août. “Ils deviennent très sérieux l’un envers l’autre”, a déclaré une source proche du couple au magasin peu de temps après. “Ils sont tous les deux occupés par divers projets et leur carrière, mais ils ont une attirance majeure l’un pour l’autre.” Même si Zellwegger n’a pas d’enfants, la source ajoute également qu’elle s’entend bien avec le plus jeune fils d’Anstead, Hudson, qu’il partage avec son ex-femme Christina Haack. “Ils font des sorties à la plage, vont chercher des glaces et d’autres activités adaptées aux enfants”, a déclaré une autre source. “Ils passent la plupart de leur temps ensemble à Laguna Beach depuis qu’Ant y habite, et ils ont l’air très heureux.”