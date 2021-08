Ant Anstead s’exprime sur les rapports d’amour de Renee Zellweger

Ant Anstead a été récemment liée de manière romantique à l’actrice Renee Zellweger, et maintenant le co-animateur de Celebrity IOU: Joyride a parlé des rapports. Parler à E! News sur le Daily Pop, Anstead a expliqué que le couple est tombé amoureux l’un de l’autre pendant le tournage de la série documentaire Discovery +. Zellweger avait déjà été révélée comme l’invitée célèbre de cette saison de l’émission, et certaines photos sont apparues d’elle et d’Anstead devenant très confortables.

“Tout le monde sait que Renée et moi sommes devenus assez proches parce que nous l’avons gardé secret pendant un certain temps et maintenant, malheureusement, des photos ont été prises et diffusées”, a expliqué Anstead. “Mais c’était un vrai plaisir de travailler avec elle. C’est une super pro et elle sait souder.” La co-animatrice de Joyride d’Anstead, Cristy Lee, est également intervenue en plaisantant: “Je veux dire, honnêtement, je suis déçu, parce que je pensais qu’elle et moi allions commencer à sortir ensemble après. Je me suis dit:” Attends, Ant, quoi? “” Lee a plaisanté. “Mais elle était incroyable. Nous avons travaillé sur des projets géniaux. Les étincelles que j’ai vues voler étaient certainement les étincelles avec la soudeuse et la meuleuse, tirant le toit du Ford Bronco. Elle est juste entrée là-dedans.”

Le secret est dévoilé, et nous avons finalement demandé à Ant Anstead de parler de sa relation avec Renée Zellweger dans ce clip exclusif : pic.twitter.com/2AN2N0kOcj -E! Nouvelles (@enews) 18 août 2021

La relation naissante d’Anstead avec Zellweger survient près d’un an après son divorce avec son ex-femme Christina Haack. En septembre 2020, Haack a annoncé qu’elle et Anstead s’étaient séparés. “Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer”, a-t-elle écrit dans un article sur les réseaux sociaux, à côté d’une photo du couple. “Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.” En novembre, il a été révélé qu’elle avait officiellement demandé le divorce.

Selon un précédent rapport de Us Weekly, des amis proches de Haack et Anstead ont été “choqués” par la nouvelle de leur séparation. Selon un initié, la plupart de leurs proches semblaient penser que les choses entre les deux étaient bonnes. “Christina et Ant ont été très discrètes à ce sujet et leurs amis sont choqués d’apprendre la nouvelle parce qu’ils semblaient heureux ensemble en public et devant les autres”, a déclaré l’initié au média.