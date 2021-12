Ant et Dec ont été traînés dans les PMQ après le balayage de Boris Johnson

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Ant McPartlin et Dec Donnelly étaient les noms improbables des questions du Premier ministre cette semaine après que le duo ait rôti Boris Johnson sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

C’était sur ta carte de bingo cette semaine ?

Hier soir, Ant et Dec ont balayé Downing Street quelques heures seulement après la diffusion d’une séquence de l’ancienne attachée de presse de M. Johnson, Allegra Stratton, répondant à des questions lors d’une simulation de conférence de presse le 22 décembre 2020, à propos d’une prétendue fête le vendredi précédent.

Prenant un coup sur les images, Dec a ensuite adressé un cri direct au leader (enfin, « pour l’instant », selon Dec).

Il semble que le duo présentateur était frais à l’esprit lorsque les députés sont entrés dans la chambre aujourd’hui, alors que Sir Keir Starmer s’est adressé au Premier ministre, qui a affirmé le « premier qu’il connaissait [the party] c’était hier soir ».

Il a fulminé: “ Nous avons tous regardé la vidéo du personnel du Premier ministre … ils savaient qu’il y avait une fête, ils savaient que c’était contre les règles, ils savaient qu’ils ne pouvaient pas l’admettre, ils pensaient que c’était drôle.

La paire est entrée hier soir (Photo: ITV)

« C’est évident qu’il se passait.

« Ant et Dec sont en avance sur le Premier ministre à ce sujet.

« Le Premier ministre a été pris en flagrant délit… »

Downing Street a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’y avait pas eu de bash et que les règles sur les coronavirus avaient été suivies à tout moment à la suite d’informations sur l’un d’entre eux le 18 décembre.

Mais des images obtenues par ITV News montrent Mme Stratton répondant à des questions lors d’une simulation de conférence de presse le 22 décembre à propos d’une fête le vendredi précédent – ​​la date du prétendu rassemblement enfreignant les règles.

Lors de la répétition avec Mme Stratton, Ed Oldfield, un conseiller spécial de M. Johnson, lui a demandé: « Je viens de voir des rapports sur Twitter selon lesquels il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces rapports? »

Mme Stratton a été vue dans des images divulguées pendant la nuit (Photo: AP)

Mme Stratton a répondu « Je suis rentrée chez moi » avant une discussion avec des collègues pour savoir si l’événement était une soirée « fromage et vin ».

Elle a ajouté: « Cette fête fictive était une réunion d’affaires … et elle n’était pas distanciée socialement. »

Aux PMQ, M. Johnson a déclaré qu’il avait demandé à un secrétaire du Cabinet d’enquêter sur ce qui s’était passé.

Mais il a de nouveau nié qu’il y avait eu une fête et a déclaré qu’aucune règle de Covid n’avait été enfreinte.

« On m’a assuré à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas eu de fête et qu’aucune règle de covid n’avait été enfreinte », a-t-il déclaré aujourd’hui.

« J’ai demandé au secrétaire du Cabinet d’établir tous les faits et de faire rapport dans les plus brefs délais – et il va sans dire que si ces règles étaient enfreintes, des mesures disciplinaires seront prises pour toutes les personnes impliquées. »

Pourtant, cela n’a pas arrêté Ant et Dec a donné un coup de pied dans le coffre sur ITV la nuit dernière.

« C’est tout le changement de camp maintenant parce qu’hier, les célébrités ont choisi un nouveau chef par le don d’un vote secret », a déclaré Dec.

Plus : Boris Johnson



Ant a poursuivi: « Cela signifie que le règne de David est terminé, mais ils ne faisaient pas la fête. Ils n’ont pas fait de fête.

« Ils nient catégoriquement toute suggestion selon laquelle ils auraient organisé une fête et cette fête fictive n’impliquait certainement pas de fromage et de vin ou un père Noël secret. »

Dec a ensuite ajouté: « Soir, Premier ministre… pour l’instant. »



