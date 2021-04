Ant explore les moyens de quitter Jack Ma en raison de la fouille de Pékin

Ant Group explore les options pour le fondateur Jack Ma de céder sa participation dans le géant de la technologie financière et d’abandonner le contrôle, alors que des réunions avec les régulateurs chinois ont signalé à la société que cette décision pourrait aider à tracer une ligne sous le contrôle de Pékin de ses activités, selon un source familière avec la réflexion des régulateurs et deux personnes ayant des liens étroits avec l’entreprise.

. rapporte pour la première fois les détails de la dernière série de réunions et des discussions sur l’avenir du contrôle de Ma sur Ant, exercé par le biais d’une structure complexe de véhicules d’investissement. Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que Ma avait proposé lors d’une réunion de novembre avec les régulateurs de remettre des parties de Ant au gouvernement chinois.

Des responsables de la banque centrale, de la Banque populaire de Chine (PBOC) et du régulateur financier China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) ont eu des entretiens entre janvier et mars avec Ma et Ant séparément, où la possibilité de la sortie du magnat de la société a été discutée. , selon les témoignages fournis par la source familière avec la réflexion des régulateurs et l’une des sources ayant des liens étroits avec l’entreprise.

Ant a nié qu’un désinvestissement de la participation de Ma ait jamais été envisagé. «Le désinvestissement de la participation de M. Ma dans Ant Group n’a jamais fait l’objet de discussions avec qui que ce soit», a déclaré un porte-parole de Ant dans un communiqué.

. n’a pas pu déterminer si Ant et Ma procéderaient à une option de désinvestissement et, dans l’affirmative, laquelle. La société espérait que la participation de Ma, qui vaut des milliards de dollars, pourrait être vendue à des investisseurs existants dans Ant ou sa filiale de commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd sans impliquer aucune entité externe, a déclaré l’une des sources ayant des liens avec l’entreprise.

Mais la deuxième source, également avec des relations avec les entreprises, a déclaré que lors de discussions avec les régulateurs, Ma a été informé qu’il ne serait pas autorisé à vendre sa participation à une entité ou à un individu proche de lui, et qu’il devrait plutôt quitter complètement. Une autre option serait de transférer sa participation à un investisseur chinois affilié à l’État, a indiqué la source.

Tout mouvement nécessiterait l’approbation de Pékin, ont déclaré les deux sources connaissant la réflexion de l’entreprise.

Les comptes rendus fournis par les trois sources sont cohérents en termes de chronologie de l’évolution des discussions au cours des derniers mois. Du côté de l’entreprise, une source a déclaré que Ma avait rencontré les régulateurs plus d’une fois avant le Nouvel An chinois, qui avait lieu début février. Et la deuxième source a déclaré que Ant avait commencé à travailler sur les options pour la sortie possible de Ma il y a environ deux mois. La source familière avec la réflexion des régulateurs a déclaré que Ant avait déclaré aux responsables lors d’une réunion avant la mi-mars qu’elle travaillait sur des options.

La source familière avec la réflexion des régulateurs a une connaissance directe des conversations entre Ant et les responsables, tandis que l’une des sources ayant des liens avec l’entreprise a été informée des interactions de Ma avec les régulateurs et des plans d’Ant. L’autre a une connaissance directe des discussions d’Ant sur les options. Ils ont demandé l’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Le porte-parole de Ant n’a fourni aucun commentaire de Ma. Alibaba a renvoyé des questions à Ant. Le bureau de Jack Ma n’a pas répondu à la demande de commentaire de . via Ant. Le Bureau d’information du Conseil d’État, la PBOC et le CBIRC n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Les discussions à enjeux élevés interviennent au milieu d’une refonte de Ant et d’une répression réglementaire plus large du secteur technologique chinois qui a été déclenchée après les critiques publiques de Ma contre les régulateurs dans un discours en octobre de l’année dernière.

La sortie de Ma pourrait aider à ouvrir la voie à Ant pour relancer son projet de rendre publique, qui a été bloqué après le discours du magnat, ont déclaré les deux sources proches de la société. Ant, qui était sur le point de lever environ 37 milliards de dollars dans ce qui aurait été la plus grande offre publique initiale au monde, a abandonné ses projets le lendemain de la réunion de Ma le 2 novembre avec les régulateurs.