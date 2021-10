Ant Group et Tencent ont changé les références de jetons non fongibles (NFT) en « objets de collection numériques » sur leurs plateformes et sites, a rapporté le média chinois Jiemian.

Jusqu’à présent, les NFT n’ont pas été inclus dans les règles du gouvernement chinois contre le trading et l’extraction de crypto. Cependant, les entités étatiques ont mis en garde contre l’utilisation des NFT pour la spéculation sur le marché. La semaine dernière, un parc technologique géré par le gouvernement dans la province du Guangdong a mis en garde les gens contre les escroqueries qui s’attaquent au battage médiatique du NFT. Les deux entreprises semblent prendre leurs distances par rapport aux NFT. Tencent a déclaré que le changement de référence reflète l’engagement de l’entreprise en matière de conformité, tandis qu’Ant Group a réitéré qu’il est contre le battage médiatique des objets de collection numériques et la spéculation du marché. Ant Group gère un marché axé sur les célébrités NFT sur sa plate-forme Alipay, et a publié des collections NFT d’historiques artefacts, pas plus tard que vendredi, ainsi qu’un pour les Jeux asiatiques de 2022. En août, Alipay a déclaré que les utilisateurs doivent conserver leurs NFT pendant 180 jours avant de les transférer à d’autres afin de freiner la spéculation. Les régulateurs ont récemment interrogé de grandes plateformes technologiques sur leurs produits NFT, a déclaré le blogueur chinois Colin Wu, citant des sources anonymes. CoinDesk n’a pas été en mesure de confirmer le rapport. De telles interviews se produisent souvent lorsque les entreprises ont franchi une certaine limite avec les autorités chinoises. Ant Group s’est entretenu avec les régulateurs avant l’annulation de son introduction en bourse l’année dernière. D’autres grandes entreprises, telles que la plate-forme de commerce électronique JD.com, ont également lancé des NFT en Chine.

