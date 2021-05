Ant Group permettra aux utilisateurs de MYbank de tester la CBDC chinoise

Ant Group, une filiale de la société technologique multinationale chinoise de premier plan Alibaba, prévoit de permettre aux utilisateurs des banques en ligne de MYbank de tester la monnaie numérique émise par la banque centrale chinoise. Un rapport a publié cette nouvelle le 10 mai, notant que ce test permettra à certains clients de la banque de lier leurs comptes à l’application numérique chinoise du yuan. Cette option sera également disponible pour les utilisateurs de l’application AliPay de Ant Group.

Selon le rapport, Ant Group détient une participation de 30% dans MYbank et ce partenariat vise à faire progresser les tests et la recherche du yuan numérique. En tirant parti des applications AliPay et MYbank, la CBDC est en passe de gagner une plus grande visibilité, MYbank ayant plus de 35 millions de clients. D’autre part, AliPay est l’une des deux principales applications de paiement mobile qui permettent à la population chinoise d’effectuer des transactions en ligne de manière transparente.

Accroître les efforts pour généraliser l’utilisation du yuan numérique

Cette nouvelle intervient alors que la Banque populaire de Chine (PBoC) continue de tester la viabilité du yuan numérique en lançant des essais dans plusieurs villes chinoises, dont Shanghai et Shenzhen. Au cours de l’année écoulée, l’autorité a distribué des millions de dollars de sa CBDC via une application liée aux six plus grandes banques d’État.

Grâce à ces tests, PBoC a permis à plusieurs ressortissants chinois d’acheter des produits dans un grand nombre de magasins physiques, ainsi que dans l’application de commerce électronique JD.com. Le partenariat avec JD.com a également amené l’entreprise à payer certains employés en yuan numérique.

Alors que la PBoC cherche actuellement à encourager l’utilisation de sa CBDC à l’échelle nationale, l’autorité prévoit de s’étendre à l’échelle mondiale. La PBoC serait en pourparlers avec Mastercard pour convertir le yuan numérique en une monnaie mondiale. Expliquant le rôle que Mastercard jouerait pour aider la PBoC à introduire sa CBDC sur le marché mondial, le co-président de Mastercard Asia Pacific, Ling Hai, a déclaré que le géant des paiements pourrait permettre la conversion du yuan numérique en devises étrangères.