Ant Group, Tencent et JD.com signent la convention d’autorégulation NFT

Les principaux géants chinois de la technologie Ant Group, Tencent et JD.com ont signé dimanche une convention d' »autorégulation » sur les jetons non fongibles (NFT) avec des organisations étatiques, selon un article de Ant Group WeChat et des médias chinois.

La grande technologie chinoise semble faire face à une pression croissante concernant son implication dans les NFT. Le battage médiatique autour des actifs numériques uniques semble avoir fait craindre aux régulateurs que les NFT se rapprochent trop du trading cryptographique, qui a été pratiquement banni de Chine en grande partie pour avoir créé trop de spéculation sur le marché. Convention de régulation » est composé de 11 principes qui s’alignent sur les objectifs du gouvernement central : « permettre l’économie réelle ; promotion de la culture nationale; soutenir le développement de l’industrie; adhérer à la lettre originale de la loi ; assurer le soutien de la valeur ; protéger les droits des consommateurs; travailler avec des chaînes de consortium contrôlables ; maintenir la cybersécurité ; mettre fin aux monnaies virtuelles ; prévenir la spéculation et les risques financiers ; et la prévention du blanchiment d’argent. » La National Copyright Trading Center Alliance, l’Académie chinoise des beaux-arts, le studio d’animation du diffuseur public CCTV et le musée du Hunan ont également signé la convention avec la division cloud de Tencent et la filiale technologique de JD.com. Ant Group et Tencent ont récemment changé les références aux NFT sur leurs sites Web et plates-formes en « objets de collection numériques », susceptibles de mettre plus de distance entre leurs produits et les marchés de la crypto. conférence. Red Date construit le Blockchain Services Network, un Internet de blockchains soutenu par le gouvernement. La société de Pékin a lancé sa propre infrastructure NFT lors de la conférence. Dans sa déclaration sur le changement de nom, AntChain, la branche blockchain d’Ant Group, a déclaré qu’elle voulait apaiser les régulateurs qui pensent que le nom « NFT » provoque trop de spéculation. La société mène ses activités d’objets de collection numériques conformément à la réglementation et s’oppose à la spéculation du marché, a déclaré AntChain.

