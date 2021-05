Ant-Man And The Wasp Quantumania: Date de première, distribution et tout ce que nous savons

Kang le conquérant (Jonathan Majors)

Ant-Man et Wasp ont affronté leur juste part de méchants, mais même Thanos n’a peut-être pas été en mesure de les préparer à affronter l’imposant Kang le Conquérant. Oui, le méchant de la bande dessinée préféré des fans arrive enfin au MCU et sera joué par la star de Lovecraft Country, Jonathan Majors. Il y a tellement de choses à dire sur Kang, mais l’essentiel est qu’il est un chef de guerre qui voyage dans le temps qui a été un problème sérieux pour les héros de l’univers Marvel au fil des ans. Bien que les détails sur son rôle dans le MCU soient minces, il est susceptible d’être tout aussi puissant et dangereux que son homologue de bande dessinée.

L’étoile de Jonathan Majors monte, et pour cause. L’acteur peut être drôle et intense en cas de besoin, et ce dernier ne manquera pas de bien le servir, car il cherche à donner vie à Kang pour la première fois sur grand écran.