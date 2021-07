Ant-Man et la guêpe: l’écrivain Quantumania a eu une réponse A + à la finale de Loki

in

SPOILERS sont en avance pour Loki Saison 1, en streaming exclusivement sur Disney +.

L’univers cinématographique Marvel taquine un vaste multivers depuis quelques années maintenant, en particulier avec le titre de Doctor Strange 2 révélé comme le multivers de la folie. Avec la finale de la saison de Loki, les enjeux qui nous entraînent sur cette route sont plus concrets que jamais. Après la conclusion de l’émission, Ant-Man and the Wasp: l’écrivain de Quantamania a apporté son soutien (ou du moins a référencé de manière ludique) une théorie populaire de Marvel.