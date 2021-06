Ant McPartlin «plus reconnaissante pour tout» après une «pause» sous les projecteurs .

Ant McPartlin a pris le temps de s’éloigner des projecteurs (Photo: Rex)

Ant McPartlin a déclaré qu’il était “plus reconnaissant pour tout” après avoir pris une “pause” sous les projecteurs en 2018 après avoir été arrêté pour conduite en état d’ivresse.

Le présentateur de télévision et sa co-star Declan Donnelly ont pris un congé pour que Ant puisse régler les problèmes d’alcool.

La star de Geordie a écrasé sa voiture, laissant un enfant nécessitant des soins médicaux, et il s’est éloigné de la présentation alors qu’il a perdu son permis de conduire pendant 15 mois.

Il a été condamné à une amende de 85 000 £ après avoir admis qu’il dépassait le double de la limite légale de conduite en état d’ivresse.

Ant a déclaré au Times: “Vous savez, nous avons fait une petite pause dans notre carrière il y a quelques années, puis nous nous sommes remis ensemble.

« Nous sommes tellement plus reconnaissants pour tout. »

Après avoir repris ses rôles aux côtés de sa co-star Dec, Ant devrait épouser sa fiancée Anne-Marie Corbett lors d’une cérémonie intime cet été après s’être fiancés la veille de Noël l’année dernière.

Ant et Dec ont pris un congé en 2018 pour que Ant puisse recouvrer la santé (Photo: ITV/REX)

On dit que le couple tient à éviter “le razzmatazz d’un mariage dans le showbiz” et espère dire “oui” devant un petit groupe de 30 amis et membres de la famille.

Une source a déclaré au Sun: “Aucun des deux ne veut le razzmatazz d’un mariage dans le showbiz. Ils veulent juste leurs proches avec eux.

“Ce sera une cérémonie simple mais belle, sans l’éclat des projecteurs.”

Ils ont ajouté qu’Ant et Anne-Marie sont “extrêmement excitées” mais “veulent garder un couvercle” sur les détails, et ceux qui ont été informés de leurs plans ont juré de garder le secret.

Anne-Marie a aussi apparemment été pour son essayage de robe.

Ce sera le deuxième mariage pour I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! présentateur qui était auparavant marié à Lisa Armstrong pendant 11 ans. Ils se séparent en janvier 2018.

Ant et Anne-Marie ont noué une relation amoureuse quelques mois plus tard et son représentant a confirmé les fiançailles au début de l’année.

Ils ont dit Metro.co.uk: ‘Ant et Amzie sont ravies d’annoncer leurs fiançailles. La proposition a eu lieu la veille de Noël à la maison dans un cadre très romantique.

