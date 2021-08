Ant McPartlin révèle le tatouage d’Anne-Marie alors qu’un couple s’ébat en lune de miel .

Ant McPartlin et Anne-Marie Corbett se sont mariés plus tôt ce mois-ci (Photo: PA)

Ant McPartlin a fait un geste radical de son amour pour sa femme Anne-Marie Corbett – en plus de se marier, bien sûr – après avoir révélé son tatouage en hommage à son partenaire.

Les jeunes mariés adorés profitent actuellement d’une lune de miel ensoleillée au Portugal après s’être mariés dans le Hampshire au début du mois.

Alors qu’ils profitaient d’une journée de détente sur la plage de l’Algarve, des photos obtenues par Mail Online montrent Ant, 45 ans, s’amusant seins nus mettant sa nouvelle encre à l’affiche.

Il semble que je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! Le présentateur voulait garder sa femme Anne-Marie, 43 ans, littéralement près de son cœur car il a son premier «A» tatoué sur le côté gauche de sa poitrine à l’intérieur d’un cœur avec un cercle.

L’heureux couple a été rejoint en vacances par leurs amis Jonathan Wilkes et sa femme Nikki Wheeler. Le groupe a été vu en train de déjeuner au restaurant de plage Maria’s où ils ont chanté et dansé, avant de se diriger vers le sable pour une partie de ballon de plage et un plongeon dans la mer.

Il a été précédemment rapporté qu’Ant et Anne-Marie amèneraient ses filles adolescentes, Poppy et Daisy, de son précédent mariage lors de la lune de miel.

Ant et Anne-Marie se sont envolées pour le Portugal pour leur lune de miel (Photo: WireImage)

Lors du discours de la star de Britain’s Got Talent en tant qu’homme marié, il aurait déclaré: “Ce sont des filles incroyables et je suis reconnaissant qu’elles m’appellent papa.”

Le couple s’est marié à l’église St Michael de Heckfield le 8 août après trois ans de fréquentation. L’acolyte de Ant’s TV Declan Donnelly a agi en tant que témoin tandis que les invités célèbres comprenaient Phillip Schofield, Dermot O’Leary, Alesha Dixon et Christine et Frank Lampard.

Ant et Anne-Marie ont commencé à sortir ensemble en 2018 avant de se fiancer deux ans plus tard.

Anne-Marie est l’ancienne assistante personnelle du présentateur de télévision, ayant travaillé pendant une décennie dans la même société de gestion que l’épouse de Dec, Ali Astall.

