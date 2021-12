Ante Tomic mène Joventut dans sa victoire contre UCAM Murcia

12/05/2021 à 19:53 CET

.

Contre Tomic, il a été décisif, une fois de plus, avec 25 points de sorte que Joventut a obtenu une victoire importante (83-77) contre UCAM Murcia, un rival direct pour être en Copa del Rey à Grenade.

CJB

UCAM

Joventut de Badalona

(27 + 20 + 18 + 18): Vives (8), Ribas (7), Parra (10), Willis (10), Tomic (25) -équipe de départ-, Busquets (-), Brodziansky (4), Ventura (-), Bassas (11), Feliz (4) et Birgander (4)

UCAM Murcie

(23 + 20 + 17 + 17) : Davis (15), Taylor (17), Rojas (4), Webb (14), Lima (6) -équipe de départ-, Bellas (4), Radovic (7), McFadden (2), Cate (2), Czerapowicz (6) et Vasileiadis (-)

Arbitres

Jiménez, Sánchez et Baena. Ils ont éliminé Pau Ribas pour cinq fautes personnelles (min. 40).

Incidents

Match correspondant à la 12e journée de la Ligue Endesa joué au Palau Olímpic de Badalona devant 4047 spectateurs.

Le pivot croate a tenu les verts-noirs pendant de longues minutes, en manque de réussite sur leur ligne extérieure (6 sur 16 en triples) face à la bonne défense murcienne, notamment de Sadiel Rojas sur Joel Parra, et ses deux lancers francs et un spectaculaire triple de Derek Willis à dix secondes de la fin, ont condamné le match .

L’UCAM Murcia a pris la tête du tableau d’affichage au début du match (6-9) avec James Webb marquant sur trois, mais Tomic est apparu dans la peinture et avec les triples de Vives et Ribas, Joventut a ouvert un écart de 10 points (24-14, min. 8).

La bonne défense de Vives et Bassas sur Taylor a empêché l’UCAM Murcia de marquer facilement jusqu’à Sito Alonso a donné l’entrée à Bellas et Czerapowicz pour couper la séquence vert-noir et raccourcir l’écart en fin de quart (27-23).

Les Verts-Noirs ont encore étiré l’avance avec les triples de Bassas et les lancers francs de Ribas jusqu’à onze points d’avance (41-30, min. 18). Murcie est devenu fort en défense et Taylor s’est découvert en attaque avec 10 points dans les trois dernières minutes pour resserrer le score à la mi-temps (47-43).

Le match a repris (49-49) après deux triplés de Webb et Davis et un panier d’Ante Tomic au début de la deuxième partie. Un nouveau triplé de Webb a redonné l’avantage à l’UCAM Murcia (53-54, min. 24) et le match est entré dans une phase d’égalité qui durera jusqu’au dernier quart-temps.

Points et passes décisives d’Ante Tomic Ils ont permis à Joventut de prendre l’air pour le dernier quart-temps (65-60) mais l’avantage a été de courte durée pour les Catalans alors que Radovic a de nouveau égalisé le match avec un triple (67-67) deux minutes après le début du quatrième quart.

Willis a de nouveau rendu l’avantage de cinq points à Joventut (72-67) avec six restants, mais La Penya n’a pas réussi à briser le match et l’UCAM Murcia a résisté pour réessayer.

Sadiel Rojas a mis le Murcien en place (76-77) en l’absence de 2’15 », mais le match a fini par disparaître pour l’équipe de Sito Alonso avec 52 secondes à jouer lorsque Davis a été puni à l’aide d’une relecture instantanée avec une action antisportive après une faute de Pau Ribas sur Taylor.

Joventut est passé de devoir défendre une attaque de Murcie avoir deux lancers francs dans les mains de Bassas (78-77) et possession qui s’est terminée par Tomic marquant deux autres lancers francs (80-77).

Un plug de Vives à Taylor dans l’avant-dernière attaque murcienne gauche UCAM Murcia sans options avant que Willis ne remette l’Olympique sur pied avec sa triple finale.