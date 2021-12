Antécédents du patient : les soins de santé sur le cloud neuf

NetApp aide Narayana Health à faire progresser les soins médicaux grâce à des systèmes de dossier patient basés sur le cloud



NetApp, une société de logiciels cloud à croissance rapide et centrée sur les données, a été sélectionnée par Narayana Health pour moderniser ses systèmes informatiques et répondre aux nouvelles exigences de la gestion des soins de santé. NetApp aidera Narayana Health à optimiser l’efficacité du stockage et de la gestion des données sur tous les sites, contribuant ainsi à faire progresser les soins médicaux en Inde. Grâce à cette collaboration, Narayana Health a dévoilé Athma, un système de gestion des enregistrements développé en interne qui permet à l’entreprise de gérer ses données de manière sécurisée et efficace tout en tirant parti des solutions NetApp.

En tant que l’un des plus grands groupes hospitaliers du pays, Narayana Health traite plus de 2,6 millions de patients chaque année, ce qui rend les données essentielles à ses opérations. Fournir un accès rapide aux dossiers des patients pour faciliter un diagnostic plus rapide et des temps de réponse plus courts était un énorme défi. Parce qu’une infrastructure informatique fiable et réactive était cruciale pour atteindre cet objectif, Narayana Health a déployé des solutions technologiques NetApp pour stocker et traiter les dossiers et les images des patients. Le système résultant, Athma, capture, stocke et récupère les réseaux sur 15 sites. Le système permet au personnel médical et aux patients d’accéder à l’ensemble de leurs antécédents médicaux en quelques secondes, améliorant encore la qualité des services de santé fournis par Narayana.

Ramu Manjunath, responsable de l’infrastructure de base, Narayana Health, a déclaré : « NetApp propose une approche unique de la gestion des données. Le stockage des données sur NetApp est beaucoup plus rapide par rapport aux autres fournisseurs de solutions. Il a offert des solutions de gestion d’infrastructure simples et faciles à nos ingénieurs. L’ensemble du passage à NetApp a été assez simple et transparent du point de vue de la mise en œuvre, de l’architecture et du support. Il a ajouté : « Avec Athma, les patients ont la continuité complète de l’ensemble de leurs antécédents médicaux. Leur historique est disponible dans notre système et peut être extrait en quelques secondes, afin que les médecins puissent examiner et prendre un appel plutôt que d’aller et venir pour trouver des dossiers ou réinvestir dans des enquêtes.

Le système hospitalier de Narayana Health prévoit d’augmenter le nombre d’emplacements et d’ajouter plus de services cliniques à ses plus de 60 spécialités. La technologie NetApp vous aidera ici. Cloud Volumes ONTAP offrira la possibilité de gérer l’optimisation, et des outils tels que NetApp Active IQ Digital Advisor aideront le système hospitalier à gérer et à optimiser les coûts.

