Antequera et Mancha Real font match nul et vierge à El Maulí (0-0)

14 avr.2021 à 21:04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi à Le Maulí et qui a fait face au Antequera et à Teinture royale il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Antequera Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre lui. Almeria B. Concernant l’équipe visiteuse, le Teinture royale Il est venu de battre 3-0 à domicile pour Le bâton lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe d’Antequera est quatrième après la fin du match, tandis que le Teinture royale est deuxième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

L’arbitre du duel a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Carlos Jimenez de l’équipe locale et Ordoñez L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Antequera il obtient 32 points et le Teinture royale avec 40 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Antequera est contre lui Torredonjimeno, Pendant ce temps, il Teinture royale fera face au Velez.

Fiche techniqueAntequera:Iván, Álex Portillo, Carlos Jiménez, Sergio Díaz, Fran, Mauro (Narbona, min.61), Crespo (Aguilar, min.68), Joaquín, Joselillo (Duah-Adusei, min.76), Corbacho (Sergio García, min .76) et LuismiTeinture royale:Lopito, Raúl, Sebas, Rentero, Ordoñez, Fran Fernández, Juanma, Juanfran García, Fran Oller, Jose Enrique et Urko ArroyoStade:Le MaulíButs:0-0