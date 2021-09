Antequera remporte la victoire à domicile contre Don Benito (2-1)

12/09/2021 à 21:02 CEST

Les Antequera gagné 2-1 contre Don Benito lors du match qui s’est déroulé ce dimanche à Le Mauli. Les Antequera voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Coria par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Don Benito a dû se contenter d’un match nul à un contre le Courrier de livraison. Avec cette défaite, le Don Benito a été placé en quatorzième position à la fin du match, tandis que le Antequera est neuvième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe d’Antequera, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès de l’équipe devant le but. Mauro à la 31e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la moitié du match, en deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Ivan Aguilar à la minute 56. Cependant, l’équipe Dombenitense s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Makanjuola juste avant le coup de sifflet final, précisément en 89, mettant fin à la confrontation sur le score de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Antequera de Nacho Perez soulagé Kike pina, Luismi, Frisé et Bachek pour javi lopez, Alex Escardo, Pays et Ivan Aguilar, tandis que le technicien du Don Benito, Juan Charlie, a ordonné l’entrée de Turmo, Makanjuola, Essomba et David Agudo fournir Ézequiel, Trinité, Miquel et Alex Herrera.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Alex Escardo, Ivan Aguilar et Kike pina de l’équipe locale et Alex Jiménez et Charlie L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Antequera il reste trois points et le Don Benito avec un point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Tamaraceite, Pendant ce temps, il Don Benito jouera contre lui San Roque Lepe.

Fiche techniqueAntequera :Iván, Pais (Crespo, min.66), Manu, Humanes, Mauro, Sergio García, Alejandro Marcelo, & Ccaron; et & zcaron; as, Javi López (Kike Pina, min.46), Álex Escardó (Luismi, min. 53) et Iván Aguilar (Bachek, min.66)Don Benito :Sebas, Álex Jiménez, Lolo Pavón, Álex Herrera (David Agudo, min.79), Trinidad (Makanjuola, min.46), Branco, Miquel (Essomba, min.79), Carlos, Ezequiel (Turmo, min.46), Raly et Abraham PozoStade:Le MauliButs:Mauro (1-0, min. 31), Iván Aguilar (2-0, min. 56) et Makanjuola (2-1, min. 89)