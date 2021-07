Anteto, MVP incontesté de la finale après avoir marqué 50 points

dollars de Milwaukee a atteint le deuxième anneau de son histoire après avoir battu 4-2 en finale à Soleils de phénix avec un déchaîné Giannis Antetokounmpo qui a été choisi MVice-président des finales NBA 2020/21 à l’unanimité. Le Grec a été le meilleur de son équipe dans tous les matches et a détruit son rival avec 50 points lors du dernier duel. De plus, il a terminé 17 sur 19 aux lancers francs, transformant sa seule faiblesse en force au moment clé du duel. Anteto était tout simplement parfait quand on attendait le plus de lui.

Les chiffres ne sont pas trompeurs. Avec trois matchs avec plus de 40 points (un avec 50), Anteto a en moyenne 35,2 points, 13,2 rebonds, 5 passes décisives, 1,2 interceptions, 1,8 blocs et 61,8% de tirs sur le terrain. Il est le premier joueur capable de faire une moyenne de 10/30/5 avec une précision de tir de plus de soixante pour cent lors d’une finale.

Ainsi, à 26 ans, Giannis est en passe de devenir une Légende. Il a déjà réalisé 1 ring, 2 MVP, un Finals MVP, 1 DPOY (meilleur défenseur), 1 MIP (le plus amélioré), il a été 5 fois All Star, il a terminé 5 fois dans une équipe All-NBA et 4 en une équipe défensive All-NBA. Presque rien. Énorme. Absurde.

Giannis Antetokounmpo accepte le trophée MVP Bill Russell #NBAFinals 2020-21 ! pic.twitter.com/iCYriEyt76 – NBA (@NBA) 21 juillet 2021

Détaché

Giannis Antetokounmpo n’a pas de toit. S’il s’impose comme un bon tireur de lancers francs et améliore ses pourcentages à 3 points, il deviendra tout simplement imparable. Jusqu’à présent, il a déjà gagné tout ce qui peut être gagné en NBA. IMPRESSIONNANT.