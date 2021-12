Antetokoumpo est de retour – AS.com

Giannis Antetokounmpo n’avait pas joué depuis cinq matchs, mis de côté par le protocole anti-COVID de la Ligue. Le plus grand jour de la NBA est de retour, le jour de Noël. Et il l’a fait avec une performance digne d’une date aussi importante. Après avoir perdu de 19 points au deuxième quart-temps, après avoir perdu 15 points à la mi-temps, le Grec a pris les rênes du match dans une seconde mi-temps impressionnante pour, petit à petit, laisser quelques rivaux sans envie de vivre, sans âme. diminuant au fil des minutes. Le dernier arrêt de visite a mis les Celtics à 13 avec 5 minutes à jouer. A partir de là voici ce qui s’est passé : dunk de Giannis, dunk de Giannis, passe décisive de Giannis, deux coups de Giannis, deux coups de Jaylen Brown, deux lancers francs de Giannis, dunk de Giannis, deux coups de Giannis, deux lancers francs de Jaylen Brown et un triple final par Wesley Mathews.

Y si ese triple fue definitivo es porque en la siguiente jugada, el penúltimo ataque de los Celtics y el último con opciones de mantener el partido vivo, Antetokounmpo le puso un tapón monumental a Robert Williams después de haber intimidado a Jayson Tatum 180º en la otra adresse. Une action défensive de plaque d’honneur en quelques dixièmes de seconde. Giannis a terminé avec 36 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. Superbe. Bobby Portis et Donte DiVincenzo étaient également de retour chez les Bucks, ce dernier faisant ses débuts dans la saison. Le premier a été décisif depuis le banc avec 16 buts, 10 rejets et quatre passes de panier en 22 minutes.

Si dans la série de pièces finales susmentionnée, seul Tatum semble enlever le brun de se lever avec Anteto devant, ce n’est pas par hasard. La jeune star celtique sort des projecteurs cette saison, ce qui aurait dû être sa conversion définitive en superstar de la ligue. Loin de là, leurs numéros d’embrayage laissent beaucoup à désirer. Aujourd’hui 0/2 avec deux défaites. Pendant le parcours, il réalise en moyenne 35,3% de tirs dans les minutes décisives, ayant tiré 51 fois (le deuxième qu’il a fait le plus en NBA), ne réalisant que 2/16 triples, donnant 4 passes décisives et perdant 9 ballons au total. Les Celtics, un jour de plus et quelques-uns vont, ont laissé dans les dernières minutes un match qu’ils semblaient avoir en main. Ce ne peut pas être une coïncidence si celui qui est censé être son meilleur joueur a cette statistique.