Antetokounmpo a 32 points et 20 rebonds, Bucks en tête de Magic

Giannis Antetokounmpo a récolté 32 points et 20 rebonds et les Milwaukee Bucks ont résisté aux Orlando Magic 117-108 samedi soir pour ouvrir un set de deux matchs.

Les équipes se retrouveront lundi soir à Milwaukee.

Bobby Portis a inscrit 24 points et 15 rebonds, un sommet de la saison, pour aider les Bucks à remporter leur troisième match de suite et à passer à 9-8. Ils sont au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis leur fiche de 3-2 le 27 octobre.

« Nous nous améliorons. Nous sommes en compétition », a déclaré Antetokounmpo.

RJ Hampton avait 19 points sur le banc pour le Magic. Jalen Suggs en a ajouté 14, et Chuma Okeke et Mychal Mulder en ont ajouté 13 chacun. Orlando a perdu pour la cinquième fois en six matchs pour tomber à un 4-13, le pire de l’Est.

Orlando a joué sans le meilleur buteur Cole Anthony, qui s’est absenté après s’être foulé la cheville droite lors du dernier match de vendredi soir contre les Nets à Brooklyn. Le joueur de deuxième année a une moyenne de 19,6 points.

Milwaukee a eu une course de 18-2 au premier quart pour donner le ton.

« Nous nous sommes imposés dès le départ », a déclaré Mulder.

Les Bucks ont semblé s’éloigner pour de bon au début du troisième lorsque Antetokounmpo et Portis se sont connectés sur des 3 consécutifs. Antetokounmpo a suivi avec un lay-up tordu, Portis en a fait 3 autres et Khris Middleton a frappé un sauteur de l’aile pour donner à Milwaukee un avantage de 25 points. Les Bucks menaient jusqu’à 29 au cours du trimestre et détenaient une marge de 96-71 avant le quatrième avant que le Magic ne se rallie.

« Ce groupe à eux qui a terminé le match est devenu assez chaud et ils sont restés chauds et ils ont bien joué », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Nous pourrions certainement mieux jouer, mais cela arrive. Je ne vais pas essayer de réagir de manière excessive ou d’en faire trop. «

Les Bucks ont dû retarder un rassemblement tardif pour le deuxième match consécutif après avoir vu une avance de 20 points contre Oklahoma City diminuer la nuit précédente.

« Je pense que notre équipe se détend un peu et pense que le match est terminé », a déclaré Portis. « Beaucoup de ces équipes jouent dur jusqu’à la dernière seconde. Nous devons faire un meilleur travail pour nettoyer les revirements et prendre des tirs de qualité dans la dernière ligne droite. »

CONSEILS

Magie : le vétéran garde Gary Harris a commencé à la place d’Anthony.

Bucks: F Semi Ojeleye s’est assis avec une douleur au mollet droit. … F Rodney Hood, qui souffre d’une douleur aux ischio-jambiers droits, a été autorisé à jouer juste avant le match.

PROBLÈME INCONNU

Mettre sur pied une liste pour une équipe en proie à des blessures tout au long de la première partie de la saison a été un défi, a déclaré Budenholzer. « Cela fait partie de l’entraînement. Cela fait partie du sport. Certaines années, vous avez de bonnes courses et vous êtes très chanceux et d’autres années, vous devez faire face à certaines choses. Mais essayer de déterminer qui va être remplaçant, c’est comme mon petit sudoku quotidien ou mes mots croisés. »

ENVIE DE LOPEZ

Center Brook Lopez, un membre clé de l’équipe de championnat des Bucks la saison dernière, n’a disputé qu’un des 17 premiers matchs de Milwaukee, le match d’ouverture contre Brooklyn, en raison de maux de dos. Son absence prolongée est en partie à blâmer pour le démarrage lent des Bucks. « Il nous manque beaucoup », a déclaré Budenholzer. « Les deux extrémités du terrain. Sa capacité à étendre le terrain et à faire des trois. Sa capacité à obtenir des rebonds offensifs, à se positionner et à marquer dans la peinture. Le truc défensif est beaucoup plus subtil. Il protège le bord. Il communique. Il couvre pour ses coéquipiers. Nous voyons à quel point il est important pour nous.

RENTRER À LA MAISON

Mosley, l’entraîneur-chef de première année du Magic, âgé de 43 ans, est né à Milwaukee et a passé une grande partie de son enfance dans la ville. Un groupe d’environ 20 membres de la famille et des amis de Mosley a assisté au match. « Juste pouvoir voir ma famille et certains de mes amis les plus proches et retourner dans mon ancien quartier », a déclaré Mosley lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait apprécié de son retour à Milwaukee pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef.