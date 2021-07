Antetokounmpo a besoin d’aide – AS.com

Milwaukee Bucks découvert en une nuit comment vous pouvez battre les Phoenix Suns et pourquoi vous ne battrez probablement pas les Phoenix Suns. Les finales 2021 se déroulent au Wisconsin (troisième match de dimanche soir à lundi, 02h00 heure espagnole) avec un 2-0 qui laisse les Bucks en soins intensifs, à un mauvais pas de se désengager complètement. Et les Suns (après ce 118-108) à deux victoires du ring du championnat. Et celui de marcher sur un territoire inconnu : la franchise Arizona n’a jamais été à l’intérieur d’une victoire de titre. Lors de ses deux tours précédents (1976 et 1993), il a perdu 4-2. Il en est ainsi avant sa dernière frontière. Et, très franchement, il dégage un parfum presque inévitable de champion.

Presque : le vieil axiome des séries éliminatoires dit qu’une série ne commence pas vraiment tant qu’une équipe ne gagne pas sur sa piste. Pendant ce temps, cet ordre naturel du facteur de cour est suivi, qui en réalité est habitué à sauter constamment dans les airs. Les Bucks retournent dans leur antre, à Milwaukee, pour deux matchs qui nous diront si nous avons vraiment des finales. Ce sera le troisième, en fait : il n’y a aucun moyen d’imaginer les hommes de Mike Budenholzer revenir de 3-0. Mais il y a un schéma pour qu’ils rentrent pleinement dans la série : ils doivent jouer comme dans ce deuxième jeu… mais en mieux. Ils ont besoin de plus de contributions individuelles de certains de leurs meilleurs joueurs. Ils ont besoin d’obtenir plus de photos. Et laissez la fluctuation de la piste changer faire votre part : plus d’agressivité, plus de permissivité d’arbitrage, plus de pression sur les poignets de l’adversaire…

Même cela ne sera probablement pas rentable, en fin de compte, mais les Bucks doivent voir la bouteille à moitié pleine ou ils seront aérés. Ils ont déjà montré dans ces playoffs qu’ils savent souffrir, s’accrocher à la vie, prendre de l’avance. Ils l’ont fait, surtout, lors du troisième match contre les Nets, également 2-0 contre et avant que les blessures finissent de croquer celui qui était alors, encore, le favori du consensus sur le ring. Et, en partie, ils l’ont fait lors de ce deuxième match à Phoenix, un travail à moitié terminé dans lequel ils ont fait beaucoup de choses pour gagner moins la finale. Moins de victoire. Ils étaient beaucoup plus agressifs, ils ont effondré la zone tempérée pour que Chris Paul et Devin Booker ne grossissent pas, ils ont permis à Jrue Holiday de harceler Paul plus facilement, ils ont muré la peinture, ils ont gagné du rebond, ils ont pénétré avec énergie. .. mais ils n’ont pas eu assez de coups. Son excellent départ (12-21) a été ruiné en un effondrement épouvantable au deuxième quart-temps : de 41-41 à 56-45 à la mi-temps, 16 points au total (30-16) au cours de ce quart-temps pour une équipe incapable de générer des scores confortables et durables ; forcé de vivre de rebond d’attaque et d’actions individuelles, bien plus par entêtement que par talent.

Une poursuite sans fin et aucun prix

La deuxième partie était en fait une occasion manquée. Pendant un instant, les Soleils ont eu des pieds d’argile. Ses 65-50 ont disparu dans une section où la remontée n’a cessé de planer : 71-66, 93-88 et 103-07 à plus de quatre minutes de la fin. Là, la pause finale a été mise en scène. Connaughton a raté son triple pour mettre les Bucks à trois et Chris Paul a marqué le sien après deux rebonds offensifs de ses coéquipiers. C’était une métaphore pour la deuxième fois dans laquelle Paul et Booker répondaient à chaque tentative de un adversaire qui a affiché un désespoir sain et un manque inquiétant de talent offensif. Tirs chirurgicaux, beaucoup très difficiles, à chaque fois que le marqueur était compressé. Et, le revers de la médaille, des erreurs dans chaque capital social de Khris Middleton et Jrue Holiday. Autant les Bucks défendent à merveille, que Budenholzer n’arrête pas de tenter les choses et que Giannis Antetokounmpo laisse des efforts passionnants, ils ne peuvent pas gagner si Middleton termine avec 11 points sur 16 tirs (5/16) et Holiday avec 17 sur 21 (7/20 -une). Il n’y a plus. Parfois, le basket-ball est aussi simple que cela.

Parce que Giannis a laissé un match mémorable, qui aurait passé l’histoire de la finale si son équipe avait consommé le retour. Le Grec a laissé son cœur sur le terrain et s’apprêtait à démolir la logique moins de deux semaines plus tard, faut-il le rappeler, de presque se crever le genou lors du match 4 contre les Hawks. Il a terminé avec 42 points, 12 rebonds, 4 passes et 3 blocs. Un 15/22 aux tirs et un (il a reçu un million de bâtons) 11/18 aux lancers francs avec un niveau de réussite décent en une seconde mi-temps complète, d’une énergie surhumaine : 30 points, dont 13 de suite pour soutenir son équipe et rouvrir le match dans un troisième quart-temps qui s’est clôturé avec 20. Le sommet d’une finale depuis les 22 de Michael Jordan en 1993. Également dans le deuxième match de la série… et aussi à Phoenix. Giannis a joué plus de 40 minutes et a terminé (je me souviens : son genou ne devrait pas lui permettre d’être proche de ses 100%) avec un +3 sur le terrain. C’est, en deux jeux, un +4 pour lui. Ce qui laisse ses coéquipiers à -27 dans les 20 minutes où il s’est reposé.

Le fait est que, bien que le 2-0 soit une traînée horrible et que cette deuxième collision laisse le sentiment que le rival a toujours un peu plus, c’est toujours un pas de plus, les Bucks sont à une victoire, à un bon troisième match, de sentir que les choses peuvent encore arriver dans ces finales. Ils ont besoin de Middleton à son meilleur et ils ont besoin de Jrue pour faire quelque chose en attaque, juste assez pour ne pas gêner et compléter son niveau en défense (extraordinaire cette fois). C’est ce qui reste au-delà de Giannis et de l’effort de Tucker, Brook Lopez et d’un Connaughton qui a commis des erreurs grossières sur des jeux décisifs mais s’est suicidé au travail, a fait quatre triplés et a terminé avec 14 points et 7 rebonds pour équilibrer une guerre de banc qu’il est égalé par les malheurs : si Dario Saric est tombé lors du premier match, cette fois Torrey Craig l’a fait, également avec une blessure au genou (apparemment) laide. Si, comme le Croate, l’attaquant est exclu de la série, les Suns n’auront presque rien à l’intérieur qui ne soit un Kaminsky que Monty Williams ne voudrait en aucun cas voir sur le terrain, pas en finale et en les deux batailles à adresser qui viennent maintenant. Un facteur important car, pour forcer le coup, le pari des Bucks va être le muscle ; ciment et collé dans les zones.

Devin Booker, à chaque fois qu’il a fallu

Alors que l’histoire était dans les vaincus, dans les contradictions qui le rendent redoutable et docile dans différentes sections des mêmes jeux, dans ses réactions héroïques et ses coups dans les pieds et combien il y a dans son erreur de calcul des défaites dans les ajustements et combien par manque de talent, les Suns ont gagné. Avec un mérite redoutable et dans un jeu bien plus difficile que le premier, avec des difficultés plus proches de celles posées par les Clippers en finale Ouest. C’est ce que fait cette équipe : elle gagne. Gagnez et gagnez et gagnez. Avec une défense très dure qui accepte tous les défis, contre grands et petits quintettes ; avec la possibilité de faire fondre les rivaux par hero ball (paniers de leurs étoiles) ou par circulation pour relier les joueurs secondaires. Après leur overdose de lancers francs lors du premier match, ils ont à peine tiré dans le second (0/1 entre Paul et Booker). De 18 passes décisives, ils sont passés à 26, et bien qu’ils aient perdu plus de balles et couru moins en transition (7-17 pour les Bucks) ils ont converti leurs 11 triples mardi en 20 avec un 50% inattaquable (20/40). Et ils ont souffert dans le rebond et la peinture (28-54 pour le visiteur) mais ils étaient là, dans les tranchées, dans les attaques décisives.

C’est ainsi qu’ils ont miné les Bucks : avec la ténacité de Jae Crowder (11 points, 10 rebonds et mille coups sûrs à Giannis), l’intelligence de Cam Johnson et une performance complète et complète de Mikal Bridges (27 points, 7 rebonds). Encore une belle démonstration collective bordée par ses deux professeurs, le professeur et l’élève, Batman et Robin… ou plutôt deux versions différentes et tout aussi dévastatrices de Batman. Chris Paul n’a pas contrôlé ce match comme le premier et a ajouté six défaites, chose très rare chez lui. Mais il a réalisé des tirs essentiels dans des moments très chauds et a terminé avec 23 points et 8 passes décisives (15 + 6 en seconde période). Et Booker a commencé à échouer mais a fini par obtenir paniers de super classe, impossibles à défendre, le chloroforme frappe à chaque fois que les Bucks mettent le réveil : 31 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 7/12 en triple. Et 21 points avec un 5/7 sur la ligne des trois en seconde période, quand le match était vraiment remis en question.

Les Bucks ne sont pas si loin, mais on a l’impression qu’ils sont assez loin. Et plusieurs fois cela suffit. Il leur reste à attaquer la logique et pour ça, c’est leur espoir maintenant qu’ils rentrent chez eux, ils ont un guerrier comme Giannis Antetokounmpo, un leader avec des rayures et une foi inébranlable. Il faut que les autres (Middleton et Jrue) accompagnent en attaque… ou on aura peu à gratter dans ces Finales qui ont les Suns à deux pas du ring. Les derniers, presque toujours les plus difficiles à donner.