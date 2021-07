Antetokounmpo, à un pas du titre :"Quand on est humble, on est dangereux"

in

Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks Ils sont à une victoire à domicile d’être sacrés champions NBA, mais la star grecque a insisté samedi sur la modestie comme principe fondamental du succès de cette équipe.

“Nous devons continuer dans le présent et rester humbles autant que possible. Quand cette équipe est humble, cette équipe est très dangereuse”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les Bucks ont remporté aujourd’hui une énorme victoire à l’extérieur contre les Phoenix Suns (119-123) qui ouvre la possibilité aux Milwaukee, qui dominent les finales 2-3, d’être sacrés devant leur public mardi prochain lors du sixième match.

La grande rencontre des Bucks était basée sur la performance fantastique de leur trio stellaire : Giannis Antetokounmpo (32 points, 9 rebonds, 6 passes décisives), Khris Middleton (29 points et 7 rebonds) et Vacances à Jrue (27 points et 13 passes décisives).

Tous les trois ont été impliqués dans le jeu clé de la soirée.

Après avoir dominé le match d’une main ferme dès le deuxième quart, les Bucks ont rencontré les Suns à un point (119-120) et avec la possession à domicile avec seulement 29 secondes à jouer.

Le ballon est allé à Devin Booker, mais Vacances le lui a arraché et a donné un formidable alley-oop à la contre-attaque pour Antetokounmpo, qui a également reçu un supplément gratuit.

Le Grec a échoué sur le plan personnel, mais a récupéré son propre rebond et Middleton condamné en pratique libre.

Antetokounmpo fait l’éloge du vol de Vacances: “C’était le jeu gagnant du match.”

“C’est ce dont nous avons besoin de Jrue. Nous avons besoin qu’il continue à défendre, qu’il reste excellent défensivement. Des choses comme ce vol sont ce qui fait de lui une élite”, a-t-il déclaré.

Antetokounmpo était très satisfait de la victoire, mais a essayé de rester calme malgré le fait que mardi ils ont tout sur leur visage et sur leur terrain pour prendre le ring.

“Nous sommes à un match d’être champions, à un match d’être l’histoire de ce sport, d’être toujours là. Personne ne peut vous l’enlever. Et pouvoir le faire devant nos familles et nos fans, c’est quelque chose de grand”, a-t-il admis.

“Mais il y a encore des étapes avant d’y arriver. Ça va être incroyable (jouer à domicile pour un ring). Ce sera génial de le faire devant nos fans, mais il reste encore des étapes”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il ait demandé la prudence, Antetokounmpo Il a également exhorté à “profiter du moment” et à savourer un triomphe aussi important que Phoenix (USA) avant de se mettre au travail pour le sixième match.

De plus, la figure des Bucks faisait référence à la situation de son frère Thanasis Antetokounmpo, qui a raté le match de ce soir après être entré dans le protocole du coronavirus de la NBA.

“C’était extrêmement difficile parce que je sais à quel point je voulais être là pour aider l’équipe (…). Mais même si cela nous faisait tous mal qu’il ne soit pas là, même quelque chose d’autre, nous avions encore un travail à faire”, a expliqué.