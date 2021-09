Antetokounmpo ajoute son nom au NBA Olympus avec Olajuwon

Il est l’un des joueurs de plus haut niveau de l’histoire récente du basket américain et il continue de le montrer au fil des saisons. Les données entourant Giannis Antetokounmpo confirme que nous sommes face à un joueur unique, un spécialiste de l’ajout de titres individuels et de l’influence sur les succès communs de son équipe.

Sans aucun doute, nous parlons d’un joueur éternellement sous-évalué car, malgré ses honneurs constants et son affichage spectaculaire sur le terrain, beaucoup continuent d’enquêter sur la blessure du manque de réussite des tirs à moyenne et longue distance.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que Giannis Antetokounmpo est une bête de la nature absolue qui peut imposer sa loi à la peinture et quand il a de la place pour courir, pénétrer et chercher le panier. Un joueur si différentiel et spécial qu’il possède déjà une série de statistiques NBA qui le placent au sommet de l’Olympe de la meilleure ligue du monde.

Les données froides

Giannis Antetokounmpo est le seul joueur de l’histoire de la ligue qui parvient à ajouter en 3 années consécutives un MVP de la saison, défenseur de l’année et MVP des finales aux côtés de Hakeem Olajuwon.

Le centre des Houston Rockets l’a eu entre 1993 et ​​1995, le Grec des Milwaukee Bucks entre 2019 et 2021, même si le cycle est toujours ouvert et pourrait s’accompagner d’un peu plus de folie de la part d’un des meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui. .

Si Giannis Antetokounmpo était déjà en tête des annales historiques de l’élite du basket américain, des données comme celle-ci lui donnent une ceinture qui sera très difficile à défaire.