Antetokounmpo ‘annonce’ où il veut mettre fin à sa carrière NBA

Cela fait un mois que dollars de Milwaukee toucher le ciel de la NBA et obtenir, contre les Phoenix Suns en six matchs, la deuxième bague de championnat de son histoire, à peine 50 ans après la première. La franchise Wisconsin, dirigée par un Giannis Antetokounmpo, a réussi à surmonter un 2-0 initial qui a fait imaginer le pire.

Vers le début de la nouvelle saison 2021/22, et avec le même objectif de soulever le titre de champion, la star de la franchise, Antetokounmpo, a de nouveau fait les gros titres. Le double MVP de la NBA a acheté une participation dans la société Milwaukee Brewers et a chuté là où il souhaite mettre fin à sa carrière de joueur NBA à long terme.

A 26 ans, Giannis Antetokounmpo a à peu près tout gagné en tant que joueur. De plus, il a l’un des contrats de salaire les plus élevés de l’histoire de la NBA. Le Grec, dans ses déclarations, a parlé de l’amour qu’il porte à la ville de Milwaukee :

“Ce site signifie beaucoup pour moi. Je suis honoré et privilégié d’avoir rejoint le groupe de propriétaires Brewers pour renforcer mon engagement et mon dévouement envers cette grande communauté. Je suis très fier de vivre ici, de jouer pour les Bucks et je suis enthousiasmé par tout. nous pouvons construire ensemble », a déclaré Giannis.

Un deuxième tour beaucoup plus difficile

Il ne fait aucun doute que le principal obstacle pour les Milwaukee Bucks cette saison à venir, s’ils veulent à nouveau gagner le ring, ce sont les Brooklyn Nets. Bien qu’il ait réussi à battre la franchise en sept matchs lors des derniers Playoffs, il faut rappeler que Brooklyn ne pouvait compter ni sur Kyrie Irving ni sur James Harden (ce dernier dans la plupart des matchs).