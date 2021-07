Antetokounmpo appelle à la rébellion

Cela faisait 47 ans (depuis 1974) que les finales NBA n’avaient pas débarqué à Milwaukee. Ainsi, de telles opportunités précieuses ne peuvent pas être manquées ; Non sans sortir pour se battre, à tout le moins. Et les mâles ont fait. C’était (120-100) plus qu’une victoire. C’était un cri libérateur, un appel à la rébellion, une harangue sauvage de basket-ball, crue, contre la plus belle beauté des Soleils. Avec une défaite 2-0 face à eux, les Bucks avaient avant tout besoin de gagner : peu importe. Et ils l’ont fait. Mais ils ont mis le plus, le facteur X qui rouvre les Finales autant sinon plus que les mathématiques du 2-1 : la conviction, le muscle, la foi et aussi le basket. Les Bucks sont là et les finales 2021 sont compressées tandis que le Forum Fiserv de Milwaukee (8-1 désormais dans ces playoffs) redevient une passe des Thermopyles qui resserre la clôture sur des armées qui font trembler la terre dans son sillage. C’est là que les Nets sont tombés à genoux (ecchymosés par les blessures, oui) et ici les Suns ont commencé avec un sérieux dégoût. Minutieux.

Cela fait 50 ans que les Bucks (1971, l’équipe de Lew Alcindor / Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson) n’ont pas remporté le titre… et Il y a 13 jours, Giannis Antetokounmpo a subi une blessure au genou inquiétante dans le quatrième match de la finale Est, une série contre les Hawks d’Atlanta qui semble loin car les finales sont un temps et un lieu en soi, un écosystème pas comme les autres. Giannis a encore 26 ans. Il a joué cinq All Stars, a remporté deux MVP, un prix pour le meilleur défenseur de l’année, un pour le joueur le plus amélioré et il a été trois fois dans le Top Quintet et deux fois dans le Second Best depuis son arrivée en NBA, comme une nouille, en 2013. Il est également resté fidèle aux Bucks lorsque les eaux de l’agence libre ont commencé à tourbillonner autour de lui, un atout convoité dans la NBA d’aujourd’hui. Et pourtant, il a été plébiscité par des critiques élogieuses, beaucoup trop destructrices, suite aux éliminations des play-offs des deux années précédentes. Dans lequel il a enseigné manque et dans lequel il a manqué de maturité et de ressources, oui. Mais peut-être que la clé de tout était, enfin, la première donnée : il a, aujourd’hui, 26 ans.

Le même Giannis (plus mûr, plus fort : meilleur) dans lequel certains ont insisté pour voir plus les défauts (parfois grossiers, oui) que les vertus (atomiques) a été le meilleur joueur des trois premiers matchs de la finale 2021. Une série dans laquelle il affronte un joueur qui est une légende (Chris Paul) et un autre qui a le talent pour finir par l’être (Devin Booker). Moins, je le répète, que deux semaines après avoir presque détruit son genou et avec des moments où, notamment dans les mouvements latéraux en défense, il montre qu’il n’est pas à 100%. Giannis est une armée d’un seul homme, un joueur à la force physique et mentale évidente de moins en moins discutable. Après ses 42 + 14 + 4 lors du deuxième match, il a terminé le troisième avec 41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. C’était partout, littéralement. Et il a régné sur les zones avec une supériorité qui est venue se souvenir de Shaquille O’Neal. Et ce n’est pas que Giannis est Shaq, nous n’en sommes pas encore là. Est-ce que sa capacité à décider du jeu en jouant près de la jante peut être comparée à celle de celui-ci : 12/12 sous le panier, 14 tirs marqués (28 points) dans la peinture. Ce sont des chiffres que seuls Shaq et LeBron James ont accumulé au cours du dernier quart de siècle. Ce sont des chiffres très, très sérieux.

Au cas où quelqu’un voudrait plus de recul : seul Shaquille avait enchaîné deux matchs d’au moins 40 + 10 dans la lutte pour le titre, et seuls Jerry West, Magic Johnson, LeBron et Kevin Durant avaient ajouté au moins 41 + 13 + 6. Le Grec est septième avec 40 + 10 + 5 et cinquième avec 100 points et 40 rebonds lors des trois premiers matchs d’une finale. Ce sont les quatre autres : Elgin Baylor, Willis Reeed, Kareem Abdul-Jabbar et, encore une fois, Shaquille. Une entreprise intéressante pour quelqu’un qui ne savait pas jouer au basket pour quatre journaux télévisés. Ses moyennes dans la série sont à 34,3 points, 14 rebonds, 4,6 passes décisives, 1,3 blocs, 61,2% aux tirs sur le terrain et un très remarquable (pour lui) 65,3% aux lancers francs (brillant 13/17 dans le troisième). Il s’agit de domination, même si, c’est étrange, il y a des grandeurs qui semblent plus difficiles à reconnaître que d’autres alors qu’elles déploient leurs ailes devant le monde entier, avec un éclair aveuglant. Cette version d’Antetokounmpo, moins obstiné dans les actions qui le pénalisent loin du panier et avec des mouvements plus efficaces près du panier (en progression : il a 26 ans) est majestueux, infernal, supérieur. Il existe de nombreuses façons d’être un joueur de basket-ball exceptionnellement bon. Aussi, heureusement, en 2021. Également à l’ère triple.

Une tempête parfaite à Milwaukee

Les Suns n’ont jamais été dans un match pour le titre. Ils ont perdu deux finales par un 4-2 identique et maintenant ils sont toujours dans les deux (2-1 en faveur). Ils sont toujours favoris. Ils ont obtenu le droit de jouer avec un filet à domicile en Arizona. Et il leur reste le quatrième match (mercredi : deux jours de repos) pour définitivement faire sauter les coutures de la série (ils sont, désormais, 6-3 à l’extérieur en playoffs). Dans le pire des cas, un 2-2 les placerait dans une mini-série de trois matchs avec deux dans leur camp, dont le septième hypothétique. Et déjà Ils sont sortis d’endroits dangereux et de ruelles menaçantes contre les Lakers et les Clippers. C’est une équipe bien entraînée, avec un leader générationnel comme Chris Paul et un bloc plus mature que ne le laisserait présager la jeunesse de bon nombre de ses principaux acteurs. Les Soleils c’est tout ça… mais Ils ne sont pas aussi supérieurs aux Bucks qu’ils sont apparus dans le premier match.

Ils vont devoir transpirer. Ils devront être plus coriaces car leur rival est un exercice en mouvement de résilience mentale et de cohérence physique. En cinq matchs cette saison entre la saison régulière et la finale, les Suns n’ont battu les Bucks que de cinq points au total (589-584). Ils sont meilleurs, ils ont plus d’armes et leur rival n’a pas de réponse pour leur meilleure version. Mais attention : la dynamique des deux derniers matchs ouvre l’option de la jungle, et là Giannis rugit ; et la force des Bucks sur leur sol, dans ce Wisconsin qui semble plus éloigné de tout qu’il ne l’est en réalité, transforme le Forum Fiserv en Thermopyles. Dans les finales NBA, vous pouvez passer, sans trop savoir comment, d’être un chasseur à un jeu, et quand vous voulez découvrir que votre rival vous a mangé et est en pleine parade pour sa ville. Le troisième jeu a soulevé de nombreuses questions, le quatrième donnera sûrement quelques réponses. Peut-être certains définitifs.

L’inertie pro-Soleils a duré un peu plus d’un quart. Encore une fois, il semblait dès le début que les hommes de Monty Williams transpiraient presque plus que les Bucks couverts de souffrances atroce. Et que, par conséquent, sa réserve d’énergie prévaudrait dans la course de fond que suppose un match complet. Après un premier quart-temps exquis de Chris Paul et DeAndre Ayton (12 points, 6/7 au tir pour le centre), le match était de 30-36 à la 15e minute et la température a chuté coup par coup, degré par degré, dans le Forum Fiserv. . C’est la révolution : 30-9 en 9 minutes jusqu’à la mi-temps (60-45) avec, pour la première fois, les Suns complètement battus. Lorsque Cam Johnson a fait (10 points presque d’affilée, un dunk d’affiche) une tentative de retour à la normale au troisième quart (74-70), les Bucks ont sorti la morsure finale, ce qui a montré qu’ils peuvent également dominer de longues périodes de match. , être l’agresseur : 24-6 pour clôturer le troisième quart-temps (98-76) avec une finale 16-0 qui a atteint 19-0 au début du dernier quart-temps (101-76).

Les Suns ont passé plus de cinq minutes sans marquer. Les rencontres ont dilué Ayton, Paul a beaucoup souffert contre Jrue Holiday et Lors des deux derniers matchs, il a récolté 17 passes décisives… et 10 défaites, quelque chose d’absolument inapproprié. Devin Booker a connu une journée de cauchemar (super boulot Middleton) et a passé le quatrième quart-temps sur le banc : 10 points, 3/14 au tir. Les 3 points de Crowder et l’apparence de Johnson ont finalement tenu les Suns sans réponse, dépassés, en seconde période. Mais, je le répète, avec de la place pour permettre une nuit comme celle-ci et deux jours maintenant pour tourner la vidéo. Mercredi devrait être mieux… ou les vrais problèmes viendront.

Pour les Bucks, c’était le match parfait. La revendication, l’oxygène, la force. Au-delà de Giannis, l’attaque était beaucoup plus fluide (28-21 en passes décisives, 9-15 en défaites), le tir progressait (14/36 en triples, 9/31 les Suns), le rebond était à nouveau le sien (47-36, 13-6 en attaque) et le jeu s’est déroulé de la sécurité près du bord (22 points au deuxième quart, un carnage) aux positions extérieures. Middleton s’est amélioré (18 points, 7 rebonds, 6 passes décisives sans forcer) et, cela peut être crucial, Jrue Holiday a éclaté au troisième quart avec quatre triples, trois d’affilée alors que le retour était une véritable menace. Il a terminé avec 21 + 5 + 9 et un 5/10 sur la ligne de trois pour accompagner son phénoménal exercice défensif. Donc oui. Ainsi les Bucks, avec de bonnes minutes sur le banc de Portis et Connaughton, peuvent remporter ce match nul s’ils continuent à faire grimper les révolutions d’une défense à la fois, une inertie très prometteuse pour eux, moins pliés sur les élans de leur rival.

Il ne s’agit pas d’être une équipe meilleure ou pire sur le papier, d’avoir plus d’armes ou de faire des choses avec plus ou moins d’esthétique. Il s’agit de transformer la finale en une tranchée dans laquelle vous avez la possibilité de gagner quatre matchs sur sept. Les Bucks ne sont pas meilleurs que les Suns, mais ils peuvent le faire. Demandez si ce n’est pas les Cavaliers de 2016, le dernier qui est revenu après avoir perdu les deux premiers matchs (contre les Warriors de 73-9, rien de moins). Maintenant, ils ont un pied, ils ont un Giannis Antetokounmpo qui regarde dans l’infini et ils ont un match tout ou rien, peu importe ce que disent les maths, mercredi. Votre rival jouera mieux, ou il vaut mieux pour lui au moins compter sur lui. Mais le Fiserv Forum, la jungle, se rétrécira comme la gorge des Thermopyles dès que le grondement de Giannis grondera. Il y a Fin.