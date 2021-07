Antetokounmpo après avoir égalé les finales : “Nous continuons à croire en nous”

15/07/2021 à 11h46 CEST

Blanchiment d’Arnau

Les Milwaukee Bucks ont égalé la finale de la NBA contre les Phoenix Suns (2-2) et sa star, Giannis Antetokounmpo, ont applaudi la foi et la persévérance de son équipe à prendre un match très dur et disputé (109-103).

“À la fin du match, nous continuons à croire en nous-mêmes”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match. “Nous voulons gagner le ring et l’équipe l’a prouvé ce soir, mais nous devons continuer à nous améliorer. Nous devons continuer à avancer et continuer à jouer du bon basket”, a-t-il ajouté.

Antetokounmpo, qui a dominé les deuxième et troisième matchs de la finale, touché le triple-double avec 26 points (11 sur 19 aux tirs), 14 rebonds et 8 passes décisives et ont également mis un coup d’arrêt providentiel et spectaculaire à Deandre Ayton.

Mais cette fois, qui a émergé comme le héros des Bucks était Khris Middleton, avec 40 points (15 sur 33 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes décisives, et qui a également fait preuve d’un grand sang-froid pour nouer la victoire locale dans les dernières minutes. Antetokounmpo était “fier” de Middleton et a souligné sa pleine confiance en lui.

La finale revient maintenant à Phoenix, où le cinquième match sera joué samedi au cours duquel les Suns tenteront de garder le facteur du terrain en leur faveur.